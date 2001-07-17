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Раздел: Медицина  
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Эти ошибки мешают похудению больше всего

Эти ошибки мешают похудению больше всего Диеты и прочие ограничения питания часто становятся неэффективными.

Вы никак не можете похудеть, несмотря на все возможные попытки? Эксперты назвали 7 распространённых ошибок в диете, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Начнем с выбора неправильной диеты. Не существует двух абсолютно одинаковых психически или физически людей, поэтому питание для каждого из нас является делом строго индивидуальным. Всё зависит от особенностей организма, воспитания и многих других факторов. Второй распространенной ошибкой является неготовность к диете.

Для того чтобы успешно осуществить задуманное, необходимо психологически подготовить себя и выработать определенную мотивацию. Если вы просто неспособны идти на определенные серьёзные изменения в жизни, то диета не сработает.

Многие люди, попробовав одну диету и не добившись быстро успеха, сразу перепрыгивают на вторую. Индустрия диет переживает бум, она постоянно снабжает нас всё новыми и новыми вариантами. Но для того, чтобы достичь определенных результатов, необходимо придерживаться одной диеты в течение длительного времени, а не менять их постоянно. Любые диеты окажутся малоэффективными, если вы мало двигаетесь.

Однако более 25% всех взрослых людей тратят на физические нагрузки менее 30 минут в неделю. Еще одной распространенной причиной неудач в диете может стать обыкновенная усталость. Со временем метаболизм замедляется, уровень гормонов скачет, и жизнь становится более сложной с определенного возраста. Именно поэтому нам необходимо постепенно уменьшать размер порций, чтобы худеть.

Если раньше вы пробовали множество разных диет, то теперь рискуете создать собственный диетический гибрид, который просто не сработает. Всякий план питания должен быть строго сбалансирован. Наконец, еще одной причиной неудачи диеты может быть очень простой факт — диета вам вообще не нужна.

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Задумайтесь, действительно ли вы страдаете от больших объемов лишнего веса или просто хотите достичь модельной худобы и идеалов красоты, которые мало реалистичны?
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 Теги: похудение, ошибки

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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