Названы главные преимущества острой еды

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Есть в острой еде вполне ощутимые преимущества, которые вдоль и поперек изучены и перепроверены экспериментально.

Если вы обожаете специи, в ресторане всегда выбираете самое острое блюдо, а дома без красного перца не можете приготовить даже десерт, то вы все делаете правильно.