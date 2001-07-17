Раздел: Медицина
Врач рассказала, как правильно употреблять хлеб
Эксперт о пользе и вреде хлебобулочных изделий
Известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала о том, как правильно выбирать хлеб в магазине, чем руководствоваться, а также о его пользе и вреде. Соответствующий пост она сделала на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Хороший хлеб, на самом деле, требует минимум ингредиентов. Просто цельная мука, вода, закваска и соль. Ничего больше не нужно, чтобы создать полезный продукт питания", - сообщила эксперт.
Светлана также рассказала, что хлеб с семечками или орехами не такой полезный, каким его многие считают. Все дело в том, что эти компоненты являются ценным источником ненасыщенных жирных кислот, витамина Е. Но также они очень чувствительны к высоким температурам, ведь после выпекания они уменьшают свои ценные свойства. Добавление семян и орехов повышает энергетическую ценность хлеба за счет жиров. Поэтому, опять же, надо внимательно смотреть на этикетку, сказала специалист.
"Хлеб, изготовленный с использованием натуральной закваски, имеет преимущество перед дрожжевым. В зерне много фитиновой кислотой, которая является анти-питательным веществом. В кислой среде теста, которое обеспечивает закваска, фитиновая кислота в значительной степени дезактивируется. Поэтому, если есть выбор: хлеб на закваске или дрожжевой хлеб - выбирайте первый, особенно если покупаете цельнозерновой", - добавила диетолог.
Есть два важных фактора в хлебе, влияющие на его свойства и полезность.
Первый из них – амилопектин. Именно он делает продукт "белым и пушистым". "В организме амилопектин усваивается быстро, в отличие от амилозы. Поэтому два кусочка хлеба из пшеничной муки поднимают уровень сахара в крови как сахар рафинад. Постоянное употребление хлеба и других изделий из пшеничной муки в больших количествах стимулирует увеличение инсулина, что со временем приводит к инсулиновой резистентности", - сказала Светлана. Это приводит к увеличению веса, появлению подкожного жира, которого тяжело избавиться.
Вторым фактором является глютен или клейковина – белок пшеничного, ржаного и ячменного зерна. Он тяжело переваривается в кишечнике и может влиять на слизистую оболочку. "Постоянный избыток глютена в рационе может вызвать развитие сахарного диабета, пищевую непереносимость, избыточный вес, целиакией (непереносимость глютена) и другие аутоиммунные заболевания", - сообщила диетолог.
Также она добавила: "Устранение клейковины из рациона необходимо тем, у кого непереносимость или алдергиия на глютен. По последним данным, от целиакии страдает около 1% населения и 6% чувствительны к нему. Эти люди изымают из своего питания изделия из этих видов злаковых".
Эксперт подчеркнула, что остальным не желательно отказываться от хлеба, поскольку он продлевает чувство сытости, увеличивает рацион клетчаткой, витаминами группы B, кальцием и белком.
Читайте также: Врач подсказала, как питаться в жару
100 грамм – допустимая норма, которая не влияет на размер талии. "Только хлеб, который не вызывает дискомфорта, не имеет лишних добавок, сделанный из цельного зерна, может входить в ваш рацион", - отметила Светлана.
Известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала о том, как правильно выбирать хлеб в магазине, чем руководствоваться, а также о его пользе и вреде. Соответствующий пост она сделала на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Хороший хлеб, на самом деле, требует минимум ингредиентов. Просто цельная мука, вода, закваска и соль. Ничего больше не нужно, чтобы создать полезный продукт питания", - сообщила эксперт.
Светлана также рассказала, что хлеб с семечками или орехами не такой полезный, каким его многие считают. Все дело в том, что эти компоненты являются ценным источником ненасыщенных жирных кислот, витамина Е. Но также они очень чувствительны к высоким температурам, ведь после выпекания они уменьшают свои ценные свойства. Добавление семян и орехов повышает энергетическую ценность хлеба за счет жиров. Поэтому, опять же, надо внимательно смотреть на этикетку, сказала специалист.
"Хлеб, изготовленный с использованием натуральной закваски, имеет преимущество перед дрожжевым. В зерне много фитиновой кислотой, которая является анти-питательным веществом. В кислой среде теста, которое обеспечивает закваска, фитиновая кислота в значительной степени дезактивируется. Поэтому, если есть выбор: хлеб на закваске или дрожжевой хлеб - выбирайте первый, особенно если покупаете цельнозерновой", - добавила диетолог.
Есть два важных фактора в хлебе, влияющие на его свойства и полезность.
Первый из них – амилопектин. Именно он делает продукт "белым и пушистым". "В организме амилопектин усваивается быстро, в отличие от амилозы. Поэтому два кусочка хлеба из пшеничной муки поднимают уровень сахара в крови как сахар рафинад. Постоянное употребление хлеба и других изделий из пшеничной муки в больших количествах стимулирует увеличение инсулина, что со временем приводит к инсулиновой резистентности", - сказала Светлана. Это приводит к увеличению веса, появлению подкожного жира, которого тяжело избавиться.
Вторым фактором является глютен или клейковина – белок пшеничного, ржаного и ячменного зерна. Он тяжело переваривается в кишечнике и может влиять на слизистую оболочку. "Постоянный избыток глютена в рационе может вызвать развитие сахарного диабета, пищевую непереносимость, избыточный вес, целиакией (непереносимость глютена) и другие аутоиммунные заболевания", - сообщила диетолог.
Также она добавила: "Устранение клейковины из рациона необходимо тем, у кого непереносимость или алдергиия на глютен. По последним данным, от целиакии страдает около 1% населения и 6% чувствительны к нему. Эти люди изымают из своего питания изделия из этих видов злаковых".
Эксперт подчеркнула, что остальным не желательно отказываться от хлеба, поскольку он продлевает чувство сытости, увеличивает рацион клетчаткой, витаминами группы B, кальцием и белком.
Читайте также: Врач подсказала, как питаться в жару
100 грамм – допустимая норма, которая не влияет на размер талии. "Только хлеб, который не вызывает дискомфорта, не имеет лишних добавок, сделанный из цельного зерна, может входить в ваш рацион", - отметила Светлана.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
189
0
Также советуем посмотреть
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
- Умора: пара британцев потратила 8 минут, чтобы припарковать авто
- Призрак сыграл на рояле в доме актрисы
- Во Львове шутники забавно наказали «автохама»
- Боевики выпустили управляемую ракету по украинским пограничникам
- Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в туалете белорусского стадиона
- Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру
- И так сойдет: в Харькове оконфузились с памятником Гурченко
- Укроборонпром наладил производство реактивных огнеметов
- Россия резко изменила тактику блокады украинских портов
- Google нашли забавный способ «потроллить» Трампа
- Полиция не может идентифицировать убийцу Шеремета
- «Миссия невыполнима» отдыхает: Сеть в восторге от белки-каскадерши
- Бывший командующий ВМС предложил заминировать Азовское море
- На украинском курорте продавец нашел забавный способ привлечь покупателей
- В Донецке и Луганске пропала мобильная связь
- В Англии девушка вызвала полицию из-за «белки-грабительницы»
- Боевики стягивают вооружение под оккупированный Луганск
- Перепутала кнопки: Поклонскую вновь высмеяли в соцсетях
Оставьте свой комментарий