Раздел: Медицина
Медики назвали главные причины полюбить цветную капусту
Цветная капуста уменьшает риск заболевания диабетом
Многие считают цветную капусту продуктом на любителя, однако, после прочтения нашего материала, ты наверняка станешь ее фанатом. Ведь ее пользу для здоровья нельзя переоценить, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Итак, читай больше о полезных свойствах цветной капусты!
Снижает вред от УФ-излучения
Сульфорафан, содержащийся в цветной капусте, защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, предотвращая воспаления и даже рак кожи. Конечно же, в деле защиты от УФ-излучения одной цветной капустой не обойтись: не забывай пользоваться солнцезащитными средствами и не загорай в период самой высокой солнечной активности.
Уменьшает риск заболевания диабетом
Благодаря высокому уровню содержания витамина C и калия, регулирующих уровень глюкозы в крови и нормализирующих обмен веществ, цветная капуста способствует снижению риска развития диабета.
Заботится о сердечно-сосудистой системе
Согласно результатам исследования, опубликованного в Американском журнале гипертонии в феврале 2012 года, сульфорафан, о котором мы уже упоминали ранее, способствует значительному снижению кровяного давления. Это, в свою очередь, снижает риск развития многих сердечно-сосудистых заболеваний.
Стимулирует работу мозга
Калий и витамины группы B, в избытке содержащиеся в цветной капусте, способствуют правильной работе головного мозга и центральной нервной системы. Это помогает снять раздражительность, улучшить память и повысить концентрацию внимания.
Читайте также: Медики назвали главные признаки интоксикации организма
Обеспечивает баланс электролитов
Используй цветную капусту вместо энергетических напитков – она вполне способна восполнить баланс электролитов, необходимых каждому человеку, и, в частности, спортсменам. Так, электролиты необходимы для того, чтобы восполнять теряемые с потом соли, в результате чего снижается вероятность судорог.
Многие считают цветную капусту продуктом на любителя, однако, после прочтения нашего материала, ты наверняка станешь ее фанатом. Ведь ее пользу для здоровья нельзя переоценить, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Итак, читай больше о полезных свойствах цветной капусты!
Снижает вред от УФ-излучения
Сульфорафан, содержащийся в цветной капусте, защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, предотвращая воспаления и даже рак кожи. Конечно же, в деле защиты от УФ-излучения одной цветной капустой не обойтись: не забывай пользоваться солнцезащитными средствами и не загорай в период самой высокой солнечной активности.
Уменьшает риск заболевания диабетом
Благодаря высокому уровню содержания витамина C и калия, регулирующих уровень глюкозы в крови и нормализирующих обмен веществ, цветная капуста способствует снижению риска развития диабета.
Заботится о сердечно-сосудистой системе
Согласно результатам исследования, опубликованного в Американском журнале гипертонии в феврале 2012 года, сульфорафан, о котором мы уже упоминали ранее, способствует значительному снижению кровяного давления. Это, в свою очередь, снижает риск развития многих сердечно-сосудистых заболеваний.
Стимулирует работу мозга
Калий и витамины группы B, в избытке содержащиеся в цветной капусте, способствуют правильной работе головного мозга и центральной нервной системы. Это помогает снять раздражительность, улучшить память и повысить концентрацию внимания.
Читайте также: Медики назвали главные признаки интоксикации организма
Обеспечивает баланс электролитов
Используй цветную капусту вместо энергетических напитков – она вполне способна восполнить баланс электролитов, необходимых каждому человеку, и, в частности, спортсменам. Так, электролиты необходимы для того, чтобы восполнять теряемые с потом соли, в результате чего снижается вероятность судорог.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
225
0
Также советуем посмотреть
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
- Умора: пара британцев потратила 8 минут, чтобы припарковать авто
- Призрак сыграл на рояле в доме актрисы
- Во Львове шутники забавно наказали «автохама»
- Боевики выпустили управляемую ракету по украинским пограничникам
- Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в туалете белорусского стадиона
- Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру
- И так сойдет: в Харькове оконфузились с памятником Гурченко
- Укроборонпром наладил производство реактивных огнеметов
- Россия резко изменила тактику блокады украинских портов
- Google нашли забавный способ «потроллить» Трампа
- Полиция не может идентифицировать убийцу Шеремета
- «Миссия невыполнима» отдыхает: Сеть в восторге от белки-каскадерши
- Бывший командующий ВМС предложил заминировать Азовское море
- На украинском курорте продавец нашел забавный способ привлечь покупателей
- В Донецке и Луганске пропала мобильная связь
- В Англии девушка вызвала полицию из-за «белки-грабительницы»
- Боевики стягивают вооружение под оккупированный Луганск
Оставьте свой комментарий