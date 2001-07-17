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Медики назвали главные причины полюбить цветную капусту

Медики назвали главные причины полюбить цветную капустуЦветная капуста уменьшает риск заболевания диабетом

Многие считают цветную капусту продуктом на любителя, однако, после прочтения нашего материала, ты наверняка станешь ее фанатом. Ведь ее пользу для здоровья нельзя переоценить, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.

Итак, читай больше о полезных свойствах цветной капусты!

Снижает вред от УФ-излучения

Сульфорафан, содержащийся в цветной капусте, защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, предотвращая воспаления и даже рак кожи. Конечно же, в деле защиты от УФ-излучения одной цветной капустой не обойтись: не забывай пользоваться солнцезащитными средствами и не загорай в период самой высокой солнечной активности.

Уменьшает риск заболевания диабетом

Благодаря высокому уровню содержания витамина C и калия, регулирующих уровень глюкозы в крови и нормализирующих обмен веществ, цветная капуста способствует снижению риска развития диабета.

Заботится о сердечно-сосудистой системе

Согласно результатам исследования, опубликованного в Американском журнале гипертонии в феврале 2012 года, сульфорафан, о котором мы уже упоминали ранее, способствует значительному снижению кровяного давления. Это, в свою очередь, снижает риск развития многих сердечно-сосудистых заболеваний.

Стимулирует работу мозга

Калий и витамины группы B, в избытке содержащиеся в цветной капусте, способствуют правильной работе головного мозга и центральной нервной системы. Это помогает снять раздражительность, улучшить память и повысить концентрацию внимания.

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Обеспечивает баланс электролитов

Используй цветную капусту вместо энергетических напитков – она вполне способна восполнить баланс электролитов, необходимых каждому человеку, и, в частности, спортсменам. Так, электролиты необходимы для того, чтобы восполнять теряемые с потом соли, в результате чего снижается вероятность судорог.
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 Теги: цветная капуста, питание

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Сегодня, 11:56 » Автор: Татьяна Ларина
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