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Раздел: Медицина  
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Медики назвали идеальное время для подъема на работу

Медики назвали идеальное время для подъема на работуПо мнению экспертов, идеальное время для подъема можно определить легко.

Идеальное время для пробуждения вычислили британские ученые. По их словам, просыпаться на работу лучше всего на 20 минут раньше от будильника, выставленного на определенное время, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Благодаря такому подъему у человека появится возможность оздоровить свой организм: лишние минуты можно потратить на прогулку пешком к месту работы или на велосипедную езду. Утренняя прогулка поможет взбодриться, а также укрепит сердечно-сосудистую систему.

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Ежедневные легкие тренировки защитят организм от опасных недугов, таких как инсульт или инфаркт. Ученые подчеркивают, что 20 минут, забранных от сна и потраченных на прогулки, продлят жизнь человека. Специалисты отмечают, что данное правило должно войти в привычку, которая станет методом борьбы с малоподвижным образом жизни.
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 Теги: время, работа

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Сегодня, 13:25 » Автор: Татьяна Ларина
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