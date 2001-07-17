Раздел: Медицина
Медики назвали еще одну опасность употребления мяса
Ученые провели эксперименты на крысах, которых кормили консервированными мясопродуктами.
Химические вещества, используемые при приготовлении мясных продуктов, повышают риск развития маниакального синдрома, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
90% крупных украинских производителей мяса используют на фермах во время выращивания животных вредные антибиотики, которые разрушают организм человека.
Однако ученые Университета Джонса Хопкинса в США выяснили еще одну опасность мяса.
Они проанализировали собранные в течение 10 лет данные о состоянии здоровья и диет 1101 человека в возрасте от 18 до 65 лет, которые были здоровыми или страдали от психических заболеваний.
Пациенты с маниакальным синдромом в 3,5 раза чаще употребляли в пищу мясо, чем добровольцы без расстройств.
Кроме того, из-за частого потребления мясных продуктов развивались биполярные расстройства, шизоаффективный психоз (симптомы шизофрении и аффективного расстройства) и депрессия.
Читайте также: Медики назвали еще одну опасность курения
Также ученые провели эксперименты на крысах, которых кормили консервированными мясопродуктами. Опыты показали, что нитраты, содержащиеся в этих продуктах, в течение всего 2 недель экспериментов привели животных в гиперактивность, характерную для маниакального синдрома.
Химические вещества, используемые при приготовлении мясных продуктов, повышают риск развития маниакального синдрома, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
90% крупных украинских производителей мяса используют на фермах во время выращивания животных вредные антибиотики, которые разрушают организм человека.
Однако ученые Университета Джонса Хопкинса в США выяснили еще одну опасность мяса.
Они проанализировали собранные в течение 10 лет данные о состоянии здоровья и диет 1101 человека в возрасте от 18 до 65 лет, которые были здоровыми или страдали от психических заболеваний.
Пациенты с маниакальным синдромом в 3,5 раза чаще употребляли в пищу мясо, чем добровольцы без расстройств.
Кроме того, из-за частого потребления мясных продуктов развивались биполярные расстройства, шизоаффективный психоз (симптомы шизофрении и аффективного расстройства) и депрессия.
Читайте также: Медики назвали еще одну опасность курения
Также ученые провели эксперименты на крысах, которых кормили консервированными мясопродуктами. Опыты показали, что нитраты, содержащиеся в этих продуктах, в течение всего 2 недель экспериментов привели животных в гиперактивность, характерную для маниакального синдрома.
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