Раздел: Медицина
Эта летняя ягода поможет снизить риск заболеваний сердца
Найдены чудодейственные качества малины
Если употреблять смузи с малиной раз в два дня, можно снизить риск болезни сердца, а значит, и инфаркта, на 15%, пишет Хроника.инфо со ссылкой на From-UA
К такому выводу пришли специалисты Королевского колледжа Лондона, пишут "Факты". Проведя исследования, ученые пришли к выводу: эта ягода укрепляет сосуды и нормализует циркуляцию крови.
Некоторые добровольцы употребляли смузи с 200 или 400 граммами замороженной малины. Также была контрольная группа, участникам которой давали другой напиток с полифенолами — растительными антиоксидантами.
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Как показали результаты анализов добровольцев, у тех, кто выпивал смузи с малиной, уже через два часа улучшались показатели эластичности сосудов. Этот эффект сохранялся даже спустя сутки.
Если употреблять смузи с малиной раз в два дня, можно снизить риск болезни сердца, а значит, и инфаркта, на 15%, пишет Хроника.инфо со ссылкой на From-UA
К такому выводу пришли специалисты Королевского колледжа Лондона, пишут "Факты". Проведя исследования, ученые пришли к выводу: эта ягода укрепляет сосуды и нормализует циркуляцию крови.
Некоторые добровольцы употребляли смузи с 200 или 400 граммами замороженной малины. Также была контрольная группа, участникам которой давали другой напиток с полифенолами — растительными антиоксидантами.
Читайте также: Эта ягода поможет избежать сахарного диабета
Как показали результаты анализов добровольцев, у тех, кто выпивал смузи с малиной, уже через два часа улучшались показатели эластичности сосудов. Этот эффект сохранялся даже спустя сутки.
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