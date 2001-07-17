Раздел: Медицина
Нелюбовь к кофе и брокколи повышает риск рака
В исследовании приняли участие 5,5 тысячи британок.
Ученые из Pennsylvania State University утверждают, что если человек чувствует горечь в брокколи, кофе и темном шоколаде, то он с большей вероятностью заболеет раком, чем тот, кто не ощущает горького вкуса в перечисленных продуктах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MEDABOUTME.RU.
Горечь кофе, брокколи, цветной капусте и темному шоколаду придает фенилтиокарбамид (PTC). Люди различаются по способности чувствовать его на вкус: подавляющее большинство либо вообще не чувствует его наличия в продуктах, либо ощущает выраженную горечь. Незначительное число людей чувствует его как какой-либо иной вкус. Способность ощущать фенилтиокарбамид в пище является генетическим признаком и передается по наследству.
В исследовании приняли участие 5,5 тысячи британок старше 60 лет. Ученые наблюдали за ними на протяжении 20 лет и пришли к выводу, что те женщины, кто вообще не ощущает наличие РТС в еде, реже болеют раком. И наоборот: люди, особенно чувствительные к его горькому вкусу, на 58% чаще страдают от онкологических заболеваний. Те же, кто ощущает РТС, но не сильно, болеют раком на 40% чаще.
Читайте также: Вино повышает риск развития рака груди
Ученые выдвинули версию о том, что люди, остро чувствующие горечь, не едят брокколи и темный шоколад, которые содержат антиоксиданты и другие вещества с противораковыми свойствами, и поэтому более подвержены заболеванию раком. Однако дальнейшие исследования показали, что такие люди едят не меньше полезных овощей, чем те, кому безразлично наличие РТС в продуктах. Так что на данный момент секрет фенилтиокарбамида остается неразгаданным.
Ученые из Pennsylvania State University утверждают, что если человек чувствует горечь в брокколи, кофе и темном шоколаде, то он с большей вероятностью заболеет раком, чем тот, кто не ощущает горького вкуса в перечисленных продуктах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MEDABOUTME.RU.
Горечь кофе, брокколи, цветной капусте и темному шоколаду придает фенилтиокарбамид (PTC). Люди различаются по способности чувствовать его на вкус: подавляющее большинство либо вообще не чувствует его наличия в продуктах, либо ощущает выраженную горечь. Незначительное число людей чувствует его как какой-либо иной вкус. Способность ощущать фенилтиокарбамид в пище является генетическим признаком и передается по наследству.
В исследовании приняли участие 5,5 тысячи британок старше 60 лет. Ученые наблюдали за ними на протяжении 20 лет и пришли к выводу, что те женщины, кто вообще не ощущает наличие РТС в еде, реже болеют раком. И наоборот: люди, особенно чувствительные к его горькому вкусу, на 58% чаще страдают от онкологических заболеваний. Те же, кто ощущает РТС, но не сильно, болеют раком на 40% чаще.
Читайте также: Вино повышает риск развития рака груди
Ученые выдвинули версию о том, что люди, остро чувствующие горечь, не едят брокколи и темный шоколад, которые содержат антиоксиданты и другие вещества с противораковыми свойствами, и поэтому более подвержены заболеванию раком. Однако дальнейшие исследования показали, что такие люди едят не меньше полезных овощей, чем те, кому безразлично наличие РТС в продуктах. Так что на данный момент секрет фенилтиокарбамида остается неразгаданным.
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