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Раздел: Медицина  
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Большинство витаминов признали бесполезными

Большинство витаминов признали бесполезнымиОсобенно это касается витаминов A, C и E.

По мнению медиков, влияние большинства витаминов на человеческий организм существенно преувеличено. К такому выводу пришли члены Ассоциации американских кардиологов. Специалисты провели масштабные исследования, в ходе которых оказалось, что большинство витаминов оказывает настолько незначительное влияние на наш организм, что можно сказать, его вообще нет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ANEWS.

Анализу подверглись мультивитаминные комплексы, которые становятся очень популярными в последнее время. Благодаря результатам анализов медики пришли к выводу, что витамины B, C и D, входящие в состав большинства биологически активных добавок, практически бесполезны.Исследования, которые проводились, дали доказательства тому, что "нормальные" витамины и полезные вещества и микроэлементы можно получить лишь из натуральной подукции, которой значительно уступают фармакологические препараты.

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Особенно это касается витаминов A, C и E. Их можно получить лишь из фруктов или овощей. Значительный упор в исследовании ученые сделали на витамин С. Исследования показали, что это "популярный" витамин в период ОРВИ совсем не помогает выздороветь быстрее в случае простуды.​Стоит отметить, что ранее ученые определили, что дефицит витамина D на самом деле не влияет за состояние и здоровье мозга, хотя не так давно его считали одной из главных причин развития болезни Альцгеймера.
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 Теги: витамин, польза

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Сегодня, 21:56 » Автор: Едгар Букмирза
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