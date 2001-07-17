Большинство витаминов признали бесполезными

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Как только заканчивается сезон овощей и фруктов все люди бросаются покупать мультивитаминные комплексы, продающиеся в каждой аптеке. При чем лечение витаминами мы прописываем себе самостоятельно, а на самом деле в этом абсолютно нет нужды. То есть пополнять запас витаминов в организме нужно, но только не медикаментозными