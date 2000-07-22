Раздел: Медицина
Пассивное курение повышает риск мертворождений
Пассивное курение во время беременности увеличивает опасность не только мертворождения.
Исследование показало, что пассивное курение увеличивает риск мертворождений.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Пребывание рядом с курильщиками беременных женщин приводит к тысячам случаев мертворождений в развивающихся странах, как установили ученые из Университета Йорка. Их исследование показало, что 40% беременных в Пакистане вынуждены вдыхать табачный дым из-за своих мужей или родственников, что приводит приблизительно к 17 000 мертворождений ежегодно.
Пассивное курение во время беременности увеличивает опасность не только мертворождения, но и дефектов в развитии плода, дефицита массы тела а также респираторных болезней у будущего ребенка. Ученые решили выяснить, насколько распространена эта проблема в 30 развивающихся странах. Период наблюдений охватывал пять лет.
Читайте также: Врачи обнародовали новые шокирующие данные о вреде пассивного курения
Выяснилось, что в Армении, Индонезии, Иордании, Бангладеш и Непале более 50% беременных вынуждены дышать табачным дымом, из-за чего только в Индонезии ежегодно фиксируется по 10 000 мертворождений. Если в Пакистане только 1% мертворождений связан с активным курением самих женщин во время беременности, то на долю пассивного курения приходится уже 7% мертворождений. Конечно, это связано не с тем, что пассивное курение опасней обычного, а с тем, что гораздо больше будущих мам вдыхают табачный дым от окружающих, а не курят сами.
Исследование показало, что пассивное курение увеличивает риск мертворождений.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Пребывание рядом с курильщиками беременных женщин приводит к тысячам случаев мертворождений в развивающихся странах, как установили ученые из Университета Йорка. Их исследование показало, что 40% беременных в Пакистане вынуждены вдыхать табачный дым из-за своих мужей или родственников, что приводит приблизительно к 17 000 мертворождений ежегодно.
Пассивное курение во время беременности увеличивает опасность не только мертворождения, но и дефектов в развитии плода, дефицита массы тела а также респираторных болезней у будущего ребенка. Ученые решили выяснить, насколько распространена эта проблема в 30 развивающихся странах. Период наблюдений охватывал пять лет.
Читайте также: Врачи обнародовали новые шокирующие данные о вреде пассивного курения
Выяснилось, что в Армении, Индонезии, Иордании, Бангладеш и Непале более 50% беременных вынуждены дышать табачным дымом, из-за чего только в Индонезии ежегодно фиксируется по 10 000 мертворождений. Если в Пакистане только 1% мертворождений связан с активным курением самих женщин во время беременности, то на долю пассивного курения приходится уже 7% мертворождений. Конечно, это связано не с тем, что пассивное курение опасней обычного, а с тем, что гораздо больше будущих мам вдыхают табачный дым от окружающих, а не курят сами.
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