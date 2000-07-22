Пассивное курение повышает риск мертворождений

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Ученые повели исследование, в результате которого выяснили, как курящие родители «убивают» психику своих детей.

Если вы хотите иметь отменный слух долгие годы, постарайтесь отказаться от курения. И даже от пассивного курения – не позволяйте курящим людям дымить возле вас.