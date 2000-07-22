» » Медики предупредили о неожиданном симптоме рака
Раздел: Медицина  
0

Медики предупредили о неожиданном симптоме рака

Медики предупредили о неожиданном симптоме рака Масштабное исследование длилось почти двадцать лет.

Проведенное в Великобритании исследование, ставившее задачу определить механизмы появления онкологии у пожилых женщин, позволило ученым обнаружить связь между чувствительностью к горькой пище и повышенным риском возникновения рака, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.

Почти 20-летнее наблюдение за 5,5 тысячами женщин показало: те из них, кто обладал высокой чувствительностью вкусовых рецепторов к горьким блюдам, - заболевали раком вдвое чаще не имевших такой особенности.

Согласно данным, опубликованным в Chemosensory Perception, вкусовые рецепторы человека могут идентифицировать пять основных вкусов: соленый, сладкий, кислый, горький и умами. Сигналы, возникающие при опознавании того или иного вкуса, рецепторы посылают по нервам к стволу мозга.

Изучение особенностей функций вкусовых рецепторов позволило обнаружить, что для определения горечи существует 25 разных рецепторов, в то время как для опознавания, например, соленого вкуса, - только два. Ученые полагают, что развитая чувствительность к горькому – это защитный механизм для предотвращения отравления.

«Многие токсичные соединения, по-видимому, кажутся горькими, хотя токсичность напрямую и не коррелирует со вкусовыми пороговыми концентрациями горьких соединений», - завили в связи с этим исследователи.

Читайте также: Эти безобидные продукты разрушают зубную эмаль

Обнаруженная связь между повышенной чуткостью к горькому вкусу и высоким риском рака, по словам экспертов, еще не означает, что она безусловно верна и актуальна для всех людей. Необходимы исследования по другим возрастным категориям, а также с участием мужчин. Тем не менее определенный интерес для медицины она бесспорно представляет, считают ученые.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: рак, симптом

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
     617
     0

Похожие новости по теме

Ученые выяснили, почему люди полнеют Ученые выяснили, почему люди полнеют

Медики заговорили о существовании шестого вкуса.

Ученые нашли взаимосвязь лишнего веса с риском рака груди Ученые нашли взаимосвязь лишнего веса с риском рака груди

Масса тела влияет на риск возникновения рака молочных желез.

Какие продукты спасут от рака мочевого пузыря Какие продукты спасут от рака мочевого пузыря

Исследование проводилось с 1993 года.

Врачи доказали связь между родинками и риском заболевания раком Врачи доказали связь между родинками и риском заболевания раком

Большое количество родинок - повод обратиться к врачу.

Ученые обнаружили взаимосвязь между Ученые обнаружили взаимосвязь между "пивным животиком" и раком простаты

Оказывается, объем талии у мужчины может быть напрямую связан с риском заболеть раком простаты.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх