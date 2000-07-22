Раздел: Медицина
Медики предупредили о неожиданном симптоме рака
Масштабное исследование длилось почти двадцать лет.
Проведенное в Великобритании исследование, ставившее задачу определить механизмы появления онкологии у пожилых женщин, позволило ученым обнаружить связь между чувствительностью к горькой пище и повышенным риском возникновения рака, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.
Почти 20-летнее наблюдение за 5,5 тысячами женщин показало: те из них, кто обладал высокой чувствительностью вкусовых рецепторов к горьким блюдам, - заболевали раком вдвое чаще не имевших такой особенности.
Согласно данным, опубликованным в Chemosensory Perception, вкусовые рецепторы человека могут идентифицировать пять основных вкусов: соленый, сладкий, кислый, горький и умами. Сигналы, возникающие при опознавании того или иного вкуса, рецепторы посылают по нервам к стволу мозга.
Изучение особенностей функций вкусовых рецепторов позволило обнаружить, что для определения горечи существует 25 разных рецепторов, в то время как для опознавания, например, соленого вкуса, - только два. Ученые полагают, что развитая чувствительность к горькому – это защитный механизм для предотвращения отравления.
«Многие токсичные соединения, по-видимому, кажутся горькими, хотя токсичность напрямую и не коррелирует со вкусовыми пороговыми концентрациями горьких соединений», - завили в связи с этим исследователи.
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Обнаруженная связь между повышенной чуткостью к горькому вкусу и высоким риском рака, по словам экспертов, еще не означает, что она безусловно верна и актуальна для всех людей. Необходимы исследования по другим возрастным категориям, а также с участием мужчин. Тем не менее определенный интерес для медицины она бесспорно представляет, считают ученые.
Проведенное в Великобритании исследование, ставившее задачу определить механизмы появления онкологии у пожилых женщин, позволило ученым обнаружить связь между чувствительностью к горькой пище и повышенным риском возникновения рака, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.
Почти 20-летнее наблюдение за 5,5 тысячами женщин показало: те из них, кто обладал высокой чувствительностью вкусовых рецепторов к горьким блюдам, - заболевали раком вдвое чаще не имевших такой особенности.
Согласно данным, опубликованным в Chemosensory Perception, вкусовые рецепторы человека могут идентифицировать пять основных вкусов: соленый, сладкий, кислый, горький и умами. Сигналы, возникающие при опознавании того или иного вкуса, рецепторы посылают по нервам к стволу мозга.
Изучение особенностей функций вкусовых рецепторов позволило обнаружить, что для определения горечи существует 25 разных рецепторов, в то время как для опознавания, например, соленого вкуса, - только два. Ученые полагают, что развитая чувствительность к горькому – это защитный механизм для предотвращения отравления.
«Многие токсичные соединения, по-видимому, кажутся горькими, хотя токсичность напрямую и не коррелирует со вкусовыми пороговыми концентрациями горьких соединений», - завили в связи с этим исследователи.
Читайте также: Эти безобидные продукты разрушают зубную эмаль
Обнаруженная связь между повышенной чуткостью к горькому вкусу и высоким риском рака, по словам экспертов, еще не означает, что она безусловно верна и актуальна для всех людей. Необходимы исследования по другим возрастным категориям, а также с участием мужчин. Тем не менее определенный интерес для медицины она бесспорно представляет, считают ученые.
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