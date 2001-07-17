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Раздел: Медицина  
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Названы самые странные диеты, популярные в прошлом

Названы самые странные диеты, популярные в прошлом Уксусная, алкогольная и сонная диеты стали открытием и ужасом для диетологов.

Проблема лишнего веса поднималась учеными древности неоднократно. После изучения манускриптов прошлого исследователи смогли назвать пятерку самых безумных диет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Уксусная диета испытана лордом Байроном, подарила ему не только снижение килограмм, но и аристократичную бледность. В итоге пользы способ не принес, и Байрон скоропостижно скончался в 36 лет. В 70-х годах прошлого столетия в США провели переформулировку метода и посоветовали желающим похудеть больше принимать в пищу кислых продуктов, способствующих расщеплению жира.

Жевательная диета гласит, что все кусочки следует тчательно измельчать зубами – не менее 30 раз. Доктор Горас Флетчер, помог последователям своим результатом в сброшенные 18 кг.

Наиболее шутливой и интересной казалась сонная диета. Приверженцы этого метода советовали пить снотворное и спасть. Без еды организм автоматически сбрасывал лишний вес. По некоторым сведениям, подобной диетой увлекался даже Элвис Пресли.

В 30-х годах в США появилась банановая диета. Метод был странным, поскольку этот экзотический фрукт обладает огромной питательной силой. Рекламы этой диеты делали продавцы бананов, чем вызвали огромный общественный скандал.

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Наиболее необычной стала алкогольная диета. Британский король Вильгельм Завоеватель в погоне за мечтой оседлать коня решил ничего не есть, а только пить, при том алкоголь. Вскоре его мечта осуществилась, но он был отдан на попечительство врачей из-за сломанной шеи во время очередной «пьяной» поездки.
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 Теги: необычные диеты, похудение

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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