Названы самые странные диеты, популярные в прошлом

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На что только не идут люди, чтобы избавиться от лишних килограммов. 1. Сонная диета. Как следует из названия, эта диета предполагает сон – много сна.

Многие стремятся выглядеть лучше и держать себя в тонусе. И для того чтобы выглядеть привлекательно хотят сбросить лишние килограммы. Лучшие помощники в этом – это правильное питание и физические упражнения. Но не все обладают хорошей силой воли, которая поможет им в этом, и пытаются найти более легкие пути решения своей