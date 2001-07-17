Раздел: Медицина
Ученые назвали фрукт, защищающий кожу
Неожиданное свойство ананаса выявили исследователи из Сарагосы.
Ананасы — это не только вкусные экзотические фрукты, но и отличный источник вещества, которое может использоваться для лечения ожогов и некоторых других поражений кожи. Столь неожиданный вывод, как сообщают средства массовой информации, сделали ученые из Испании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«В ананасах содержится бромелайн — это вещество является очень эффективным средством от ожогов, позволяющим защитить пораженную кожу от развития разнообразных болезненных воспалительных процессов», — говорят сотрудники расположенного в Сарагосе университета Мигеля Сервета.
Целебные средства, созданные на основе бромелайна, уже прошли комплексные клинические испытания, по итогам которых были признаны весьма действенными — в результате применения «ананасового заживителя» кожа заживает максимально быстро, а на месте ожога практически не остается следа.
Читайте также: Медики предупредили о неожиданном симптоме рака
«Ананасы оказались ключом к созданию высокоэффективного средства от ожогов нового поколения. Предполагается, что средства на основе бромелайна получат широкое распространение и выведут процесс лечения ожогов кожи на новый уровень качества», — рассказывают ученые, обнаружившие новые свойства ананасов.
Ананасы — это не только вкусные экзотические фрукты, но и отличный источник вещества, которое может использоваться для лечения ожогов и некоторых других поражений кожи. Столь неожиданный вывод, как сообщают средства массовой информации, сделали ученые из Испании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«В ананасах содержится бромелайн — это вещество является очень эффективным средством от ожогов, позволяющим защитить пораженную кожу от развития разнообразных болезненных воспалительных процессов», — говорят сотрудники расположенного в Сарагосе университета Мигеля Сервета.
Целебные средства, созданные на основе бромелайна, уже прошли комплексные клинические испытания, по итогам которых были признаны весьма действенными — в результате применения «ананасового заживителя» кожа заживает максимально быстро, а на месте ожога практически не остается следа.
Читайте также: Медики предупредили о неожиданном симптоме рака
«Ананасы оказались ключом к созданию высокоэффективного средства от ожогов нового поколения. Предполагается, что средства на основе бромелайна получат широкое распространение и выведут процесс лечения ожогов кожи на новый уровень качества», — рассказывают ученые, обнаружившие новые свойства ананасов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
375
0
Также советуем посмотреть
- В киевском супермаркете заметили необычного нарушителя
- В сети появились забавные селфи кота с собаками
- В Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018
- Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
- "Хороший асфальт на дороге не валяется": приколы из реальной жизни
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
- Умора: пара британцев потратила 8 минут, чтобы припарковать авто
- Призрак сыграл на рояле в доме актрисы
- Во Львове шутники забавно наказали «автохама»
- Боевики выпустили управляемую ракету по украинским пограничникам
- Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в туалете белорусского стадиона
- Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру
Оставьте свой комментарий