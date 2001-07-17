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Раздел: Медицина  
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Ученые назвали фрукт, защищающий кожу

Ученые назвали фрукт, защищающий кожу Неожиданное свойство ананаса выявили исследователи из Сарагосы.

Ананасы — это не только вкусные экзотические фрукты, но и отличный источник вещества, которое может использоваться для лечения ожогов и некоторых других поражений кожи. Столь неожиданный вывод, как сообщают средства массовой информации, сделали ученые из Испании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

«В ананасах содержится бромелайн — это вещество является очень эффективным средством от ожогов, позволяющим защитить пораженную кожу от развития разнообразных болезненных воспалительных процессов», — говорят сотрудники расположенного в Сарагосе университета Мигеля Сервета.

Целебные средства, созданные на основе бромелайна, уже прошли комплексные клинические испытания, по итогам которых были признаны весьма действенными — в результате применения «ананасового заживителя» кожа заживает максимально быстро, а на месте ожога практически не остается следа.

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«Ананасы оказались ключом к созданию высокоэффективного средства от ожогов нового поколения. Предполагается, что средства на основе бромелайна получат широкое распространение и выведут процесс лечения ожогов кожи на новый уровень качества», — рассказывают ученые, обнаружившие новые свойства ананасов.
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 Теги: ананас, польза

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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