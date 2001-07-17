Раздел: Медицина
Названы продукты, которые помогут убрать жир с живота
Пять летних продуктов, которые помогут вам вернуть плоский живот.
Если вы мечтаете о тонкой талии и плоский живот, но на регулярные тренировки в спортзале просто нет времени, или они вам противопоказаны по состоянию здоровья, добавьте в свое меню эти 5 летних продуктов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wworld.
черника
Эта лесная ягода богата антиоксидантами, содержит много клетчатки, помогает улучшить обмен веществ, избавляет от вздутия живота. Всего 100 грамм черники поставляют наш организм суточной дозой всех необходимых витаминов и микроэлементов.
яблоки
Яблоки содержат небольшое количество сахара и калорий, поэтому они являются хорошим перекусом для людей, которые следят за своей фигурой. Этот сочный фрукт содержит пектин, который помогает сжигать жир, а также клетчатку и много воды, поэтому прекрасно утоляет не только голод, но и жажду.
зелень
Зелень содержит много клетчатки, антиоксидантов, витамина С, кальция, а также минимум калорий, что делает ее безопасной для фигуры. Употребление зелени помогает справится с отеком, нормализует уровень сахара в крови, улучшает пищеварение.
арбуз
Арбуз обладает сильным мочегонным действием, очищает организм от шлаков и токсинов, устраняет вздутие живота, прекрасно утоляет чувство голода. В 100 граммах арбуза содержится всего 38 ккал.
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помидоры
Калорийность свежих томатов - 20 ккал на 100 граммов. Витамины и микроэлементы, которые есть в помидорах улучшают обмен веществ, способствуют расщеплению жировых клеток, нормализуют процесс пищеварения. Регулярное употребление томатов делает кожу более упругой и гладкой.
Если вы мечтаете о тонкой талии и плоский живот, но на регулярные тренировки в спортзале просто нет времени, или они вам противопоказаны по состоянию здоровья, добавьте в свое меню эти 5 летних продуктов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wworld.
черника
Эта лесная ягода богата антиоксидантами, содержит много клетчатки, помогает улучшить обмен веществ, избавляет от вздутия живота. Всего 100 грамм черники поставляют наш организм суточной дозой всех необходимых витаминов и микроэлементов.
яблоки
Яблоки содержат небольшое количество сахара и калорий, поэтому они являются хорошим перекусом для людей, которые следят за своей фигурой. Этот сочный фрукт содержит пектин, который помогает сжигать жир, а также клетчатку и много воды, поэтому прекрасно утоляет не только голод, но и жажду.
зелень
Зелень содержит много клетчатки, антиоксидантов, витамина С, кальция, а также минимум калорий, что делает ее безопасной для фигуры. Употребление зелени помогает справится с отеком, нормализует уровень сахара в крови, улучшает пищеварение.
арбуз
Арбуз обладает сильным мочегонным действием, очищает организм от шлаков и токсинов, устраняет вздутие живота, прекрасно утоляет чувство голода. В 100 граммах арбуза содержится всего 38 ккал.
Читайте также: Врачи рассказали, что хорошего в безалкогольном пиве
помидоры
Калорийность свежих томатов - 20 ккал на 100 граммов. Витамины и микроэлементы, которые есть в помидорах улучшают обмен веществ, способствуют расщеплению жировых клеток, нормализуют процесс пищеварения. Регулярное употребление томатов делает кожу более упругой и гладкой.
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