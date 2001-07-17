» » Названы продукты, которые помогут убрать жир с живота
Раздел: Медицина  
0

Названы продукты, которые помогут убрать жир с живота

Названы продукты, которые помогут убрать жир с животаПять летних продуктов, которые помогут вам вернуть плоский живот. 

Если вы мечтаете о тонкой талии и плоский живот, но на регулярные тренировки в спортзале просто нет времени, или они вам противопоказаны по состоянию здоровья, добавьте в свое меню эти 5 летних продуктов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wworld.

черника

Эта лесная ягода богата антиоксидантами, содержит много клетчатки, помогает улучшить обмен веществ, избавляет от вздутия живота. Всего 100 грамм черники поставляют наш организм суточной дозой всех необходимых витаминов и микроэлементов.

яблоки

Яблоки содержат небольшое количество сахара и калорий, поэтому они являются хорошим перекусом для людей, которые следят за своей фигурой. Этот сочный фрукт содержит пектин, который помогает сжигать жир, а также клетчатку и много воды, поэтому прекрасно утоляет не только голод, но и жажду.

зелень

Зелень содержит много клетчатки, антиоксидантов, витамина С, кальция, а также минимум калорий, что делает ее безопасной для фигуры. Употребление зелени помогает справится с отеком, нормализует уровень сахара в крови, улучшает пищеварение.

арбуз

Арбуз обладает сильным мочегонным действием, очищает организм от шлаков и токсинов, устраняет вздутие живота, прекрасно утоляет чувство голода. В 100 граммах арбуза содержится всего 38 ккал.

Читайте также: Врачи рассказали, что хорошего в безалкогольном пиве

помидоры

 Калорийность свежих томатов - 20 ккал на 100 граммов. Витамины и микроэлементы, которые есть в помидорах улучшают обмен веществ, способствуют расщеплению жировых клеток, нормализуют процесс пищеварения. Регулярное употребление томатов делает кожу более упругой и гладкой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: продукты, похудение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:07 » Автор: Ирина Шевченко
     991
     0

Похожие новости по теме

Названы продукты, в которых совсем нет калорий Названы продукты, в которых совсем нет калорий

Британские диетологи обрадовали тех, кто пытается избавиться от лишнего веса.

Что можно есть после шести Что можно есть после шести

Всем и каждому известна страшная сказка, что есть после шести вечера нельзя.

Продукты, помогающие быстро сбросить вес Продукты, помогающие быстро сбросить вес

10 продуктов, которые не добавят лишних килограммов.

Какие продукты ускоряют метаболизм Какие продукты ускоряют метаболизм

10 продуктов, которые улучшают обмен веществ.

О всей пользе и калорийности летних фруктов О всей пользе и калорийности летних фруктов

Фрукты – еще одно достоинство лета. Но не все мы знаем о настоящей их пользе. И так, вот Вам подборка всего, что Вам необходимо знать о фруктах. В абрикосах, например, содержится половина витамина А, которая требуется в день. И почти 10% нормы клетчатки, что очень даже много (50 ккал).

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх