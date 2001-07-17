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Раздел: Медицина  
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Только для женщин: лучшие продукты для продления молодости

Только для женщин: лучшие продукты для продления молодостиСписок продуктов, в которых присутствует гормон женственности и молодости.

Женщина по своей структуре имеет привлекательность и сексуальность повышенную, нежели мужчины. Это зависит от количества гормона сексуальности, то есть эстрогена. При его нехватке появляется неуверенность в себе, усталость, повышение веса.

Пока любая женщина чувствует себя желанной и сексуальной, до тех пор она остается молодой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на u-news.

Чтобы продлить на длительное время женственность, необходимо включать в свой рацион питания некоторые продукты, которые содержат данный гормон женственности и молодости. Он не только улучшит состояние женщины и сделает ее в глазах мужчин более желанной, но и повлияет на состояние кожи, волос, ногтей и общее самочувствие в целом.

Больше всего гормона эстрогена содержится в семенах льна. Известно, что данный продукт не только является источником красоты, но и благоприятно сказывается на здоровье некоторых органов, при этом обладает противовоспалительным эффектом и очищает тело от токсинов.

В день следует употреблять 2 столовые ложки семян в измельченном виде в качестве приправы или разведенные в воде.

Чечевица относится к продуктам, где максимальное количество белка, который нужен для строения мышц. В отварном виде этот продукт избавляет от депрессии и апатии, поэтому его следует употреблять в качестве лекарства, как дополнительный источник витаминов и минералов.

Кофе способно повышать уровень эстрогена и позволяет приобретать более очерченные женственные контуры для девушек. На это стоит обратить внимание девушкам, которые пытаются сбросить свой вес. Кофе повышает уровень гормонов, тем самым препятствует процессу похудения.

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Абрикосы имеют в своем составе гормон лигнин. Он способен продлевать жизнь и придает здоровье. В виде кураги ежедневно можно употреблять полезный фрукт, который заметит слабости. Женщинам за 40 лет следует более тщательно следить за своей фигурой и исключать вредные продукты, заменяя их самыми полезными.
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 Теги: продукты, молодость

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Сегодня, 11:37 » Автор: Ирина Шевченко
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