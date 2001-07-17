Раздел: Медицина
Назван лучший способ очищения кишечника в домашних условиях
Очистка кишечника и улучшение пищеварения дают отличные результаты.
"Мы есть то, что мы едим" - один из самых известных афоризмов отца медицины Гиппократа. Врач только лечит, а природа исцеляет. Да, именно матушка-природа исцеляет и поддерживает жизненные силы человека, а врач только может направить.
Пищеварение является сложным процессом с огромным количеством процедур, происходящих в одно и то же время, пишет Хроника.инфо со ссылкой на terrawoman.
Если эти процессы нарушены, то весь организм страдает, не получая нужного количества питательных веществ.
Также может происходить накопление токсинов, которые также пагубно действуют на весь организм, вызывая развитие различных заболеваний.
Гиппократ рекомендовал проводить полное очищение кишечника для лечения различных заболеваний.
Сейчас этот совет с успехом используют многие и получают отличные результаты. Некоторые применяют очистки каждую неделю, устраивая разгрузочные дни, другим нравятся трехдневные очищающие дни один раз в месяц.
Очистка кишечника и улучшения пищеварения дает отличные результаты.
Мы предлагаем вам рецепт удивительного средство, которое мягко очищает кишечник, устраняет токсины, питает организм большим количеством полезных веществ.
Приготовить его очень легко! А результаты не заставят себя долго ждать!
состав
150 грамм чернослива
150 грамм фиников
2 стакана воды
приготовление:
Вымойте сухофрукты и залейте 2 стаканами воды (500-600 мл) и нагрейте до кипения. Оставьте настаиваться до охлаждения. Измельчите в блендере до однородного состояния и поместите в чистую банку.
Храните в холодильнике.
применение:
Рекомендуется употреблять одну столовую ложку смеси утром натощак. Вы почувствуете результаты быстро, регулярное употребление смеси очистит ваш кишечник и улучшить пищеварение в кратчайшие сроки.
Смесь устраняет любую проблему, связанную с желудком, и улучшает весь процесс пищеварения за высокого содержания волокна.
Читайте также: Эти популярные продукты медленно разрушают организм
Вы почувствуете прилив сил и бодрости, улучшится настроение, сон, кожа и волосы.
"Мы есть то, что мы едим" - один из самых известных афоризмов отца медицины Гиппократа. Врач только лечит, а природа исцеляет. Да, именно матушка-природа исцеляет и поддерживает жизненные силы человека, а врач только может направить.
Пищеварение является сложным процессом с огромным количеством процедур, происходящих в одно и то же время, пишет Хроника.инфо со ссылкой на terrawoman.
Если эти процессы нарушены, то весь организм страдает, не получая нужного количества питательных веществ.
Также может происходить накопление токсинов, которые также пагубно действуют на весь организм, вызывая развитие различных заболеваний.
Гиппократ рекомендовал проводить полное очищение кишечника для лечения различных заболеваний.
Сейчас этот совет с успехом используют многие и получают отличные результаты. Некоторые применяют очистки каждую неделю, устраивая разгрузочные дни, другим нравятся трехдневные очищающие дни один раз в месяц.
Очистка кишечника и улучшения пищеварения дает отличные результаты.
Мы предлагаем вам рецепт удивительного средство, которое мягко очищает кишечник, устраняет токсины, питает организм большим количеством полезных веществ.
Приготовить его очень легко! А результаты не заставят себя долго ждать!
состав
150 грамм чернослива
150 грамм фиников
2 стакана воды
приготовление:
Вымойте сухофрукты и залейте 2 стаканами воды (500-600 мл) и нагрейте до кипения. Оставьте настаиваться до охлаждения. Измельчите в блендере до однородного состояния и поместите в чистую банку.
Храните в холодильнике.
применение:
Рекомендуется употреблять одну столовую ложку смеси утром натощак. Вы почувствуете результаты быстро, регулярное употребление смеси очистит ваш кишечник и улучшить пищеварение в кратчайшие сроки.
Смесь устраняет любую проблему, связанную с желудком, и улучшает весь процесс пищеварения за высокого содержания волокна.
Читайте также: Эти популярные продукты медленно разрушают организм
Вы почувствуете прилив сил и бодрости, улучшится настроение, сон, кожа и волосы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
730
0
Также советуем посмотреть
- В США военный самолет устроил погоню за «НЛО»
- В Италии мужчина попросился в тюрьму из-за жары
- Начните день с улыбки: лучшие анекдоты воскресенья
- Подростков не на шутку напугал призрак
- Вот это чувства: Сеть насмешил странный любовный треугольник
- «Трампа» отыскали на советской карикатуре
- В киевском супермаркете заметили необычного нарушителя
- В сети появились забавные селфи кота с собаками
- В Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018
- Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
- "Хороший асфальт на дороге не валяется": приколы из реальной жизни
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
Оставьте свой комментарий