Раздел: Медицина
Этот популярный напиток смертельно опасен для здоровья
Газировка с сахарозаменителями может вызвать инсульт.
Газированные напитки с сахарозаменителями, которые считаются диетическими, серьезно повышают риск возникновения инсульта и слабоумия.
Об этом сообщили специалисты Американской ассоциации сердца, передает Хроника.инфо со ссылкой на nday.
Они провели исследование и выяснили: вредным для человеческого организма продуктом можно считать диетическую газировку. Употребляя хотя одну баночку газировки «без сахара» в день, человек втрое увеличивает риск инсульта и в 2,9 раза - риск развития слабоумия. А вредная она потому, что вместо сахара в воду добавляют искусственные подсластители.
В частности, аспартам, который в организме человека распадается на фенилаланин, аспарагиновую кислоту и метанол, токсичен для организма. Аспартам накапливается в головном мозге и вызывает аномальную активность его нервных клеток. Также дает серьезное токсическую нагрузку на печень и способствует аккумуляции токсичных отложений в кишечном тракте.
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Еще газированные напитки содержат кислоту, повышенное содержание которой в организме приводит к старению, воспаление и разрушение тканей.
Газированные напитки с сахарозаменителями, которые считаются диетическими, серьезно повышают риск возникновения инсульта и слабоумия.
Об этом сообщили специалисты Американской ассоциации сердца, передает Хроника.инфо со ссылкой на nday.
Они провели исследование и выяснили: вредным для человеческого организма продуктом можно считать диетическую газировку. Употребляя хотя одну баночку газировки «без сахара» в день, человек втрое увеличивает риск инсульта и в 2,9 раза - риск развития слабоумия. А вредная она потому, что вместо сахара в воду добавляют искусственные подсластители.
В частности, аспартам, который в организме человека распадается на фенилаланин, аспарагиновую кислоту и метанол, токсичен для организма. Аспартам накапливается в головном мозге и вызывает аномальную активность его нервных клеток. Также дает серьезное токсическую нагрузку на печень и способствует аккумуляции токсичных отложений в кишечном тракте.
Читайте также: Назван лучший способ очищения кишечника в домашних условиях
Еще газированные напитки содержат кислоту, повышенное содержание которой в организме приводит к старению, воспаление и разрушение тканей.
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