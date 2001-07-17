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Раздел: Медицина  
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Этот популярный напиток смертельно опасен для здоровья

Этот популярный напиток смертельно опасен для здоровьяГазировка с сахарозаменителями может вызвать инсульт.

Газированные напитки с сахарозаменителями, которые считаются диетическими, серьезно повышают риск возникновения инсульта и слабоумия.

Об этом сообщили специалисты Американской ассоциации сердца, передает Хроника.инфо со ссылкой на nday.

Они провели исследование и выяснили: вредным для человеческого организма продуктом можно считать диетическую газировку. Употребляя хотя одну баночку газировки «без сахара» в день, человек втрое увеличивает риск инсульта и в 2,9 раза - риск развития слабоумия. А вредная она потому, что вместо сахара в воду добавляют искусственные подсластители.

В частности, аспартам, который в организме человека распадается на фенилаланин, аспарагиновую кислоту и метанол, токсичен для организма. Аспартам накапливается в головном мозге и вызывает аномальную активность его нервных клеток. Также дает серьезное токсическую нагрузку на печень и способствует аккумуляции токсичных отложений в кишечном тракте.

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Еще газированные напитки содержат кислоту, повышенное содержание которой в организме приводит к старению, воспаление и разрушение тканей.
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 Теги: газированные напитки, вред для здоровья

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Сегодня, 16:32 » Автор: Ирина Шевченко
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