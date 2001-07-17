Раздел: Медицина
Назван самый простой способ защититься от рака груди
Вероятность возникновения рака молочных желез повышается в связи с чрезмерным потреблением алкоголя.
Новое исследование американских ученых из Гарвардской школы представило данные о том, что эффективную защиту от возникновения рака молочной железы у женщин обеспечивают овощи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Свежие овощи снижают риск возникновения рака груди, утверждается в публикации издания International Journal of Cancer. Особенно полезны для обеспечения такой профилактики оранжевые и желтые овощи, конкретизировали специалисты. Придающие яркий окрас кожуре плодов пигменты каротиноиды имеют свойство накапливаться в женском организме, помогая усиливать иммунные реакции на опасные болезнетворные компоненты и сокращать рост опухолей.
«Употребление пяти порций овощей в день снижает риск возникновения рака груди на 11%», - заявили они.
Вместе с этим, установили ученые, вероятность возникновения рака молочных желез повышается в связи с чрезмерным потреблением алкоголя и повышенной концентрацией холестерина в организме.
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Отметим, что по данным Международного агентства по изучению рака пищевые факторы прямо или косвенно связаны с возникновением всех форм рака у 30% мужчин и у 50% женщин.
Новое исследование американских ученых из Гарвардской школы представило данные о том, что эффективную защиту от возникновения рака молочной железы у женщин обеспечивают овощи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Свежие овощи снижают риск возникновения рака груди, утверждается в публикации издания International Journal of Cancer. Особенно полезны для обеспечения такой профилактики оранжевые и желтые овощи, конкретизировали специалисты. Придающие яркий окрас кожуре плодов пигменты каротиноиды имеют свойство накапливаться в женском организме, помогая усиливать иммунные реакции на опасные болезнетворные компоненты и сокращать рост опухолей.
«Употребление пяти порций овощей в день снижает риск возникновения рака груди на 11%», - заявили они.
Вместе с этим, установили ученые, вероятность возникновения рака молочных желез повышается в связи с чрезмерным потреблением алкоголя и повышенной концентрацией холестерина в организме.
Читайте также: Назван самый доступный способ отбеливания зубов
Отметим, что по данным Международного агентства по изучению рака пищевые факторы прямо или косвенно связаны с возникновением всех форм рака у 30% мужчин и у 50% женщин.
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