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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, как каннабис помогает лечить рак

Медики рассказали, как каннабис помогает лечить ракАнтираковое влияние каннабиса необходимо протестировать на реальных пациентах.

Медицинская марихуана уменьшает побочные эффекты лечения рака, такие как тошнота и слабость. Также каннабис непосредственно помогает лечить рак.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Такой вывод сделали ученые из Медицинского центра Университета Ростока в Германии, которые проанализировали 100 предыдущих исследований.

Фитоканабиноиды могут остановить размножение раковых клеток, блокировать кровоснабжение опухоли и уменьшить способность рака выживать при химиотерапии.

Также они стимулируют мозг и могут улучшить иммунную и гормональную системы.

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Ученые отметили, что антираковое влияние каннабиса необходимо протестировать на реальных пациентах. Это поможет подтвердить или опровергнуть данные об эффективности марихуаны в борьбе с раком.

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 Теги: рак, Медики, каннабис

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Сегодня, 22:34 » Автор: Едгар Букмирза
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