Раздел: Медицина
Медики рассказали, как каннабис помогает лечить рак
Антираковое влияние каннабиса необходимо протестировать на реальных пациентах.
Медицинская марихуана уменьшает побочные эффекты лечения рака, такие как тошнота и слабость. Также каннабис непосредственно помогает лечить рак.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Такой вывод сделали ученые из Медицинского центра Университета Ростока в Германии, которые проанализировали 100 предыдущих исследований.
Фитоканабиноиды могут остановить размножение раковых клеток, блокировать кровоснабжение опухоли и уменьшить способность рака выживать при химиотерапии.
Также они стимулируют мозг и могут улучшить иммунную и гормональную системы.
Читайте также: Медики рассказали, как правильно лечить «косточку» на ногах
Ученые отметили, что антираковое влияние каннабиса необходимо протестировать на реальных пациентах. Это поможет подтвердить или опровергнуть данные об эффективности марихуаны в борьбе с раком.
Медицинская марихуана уменьшает побочные эффекты лечения рака, такие как тошнота и слабость. Также каннабис непосредственно помогает лечить рак.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Такой вывод сделали ученые из Медицинского центра Университета Ростока в Германии, которые проанализировали 100 предыдущих исследований.
Фитоканабиноиды могут остановить размножение раковых клеток, блокировать кровоснабжение опухоли и уменьшить способность рака выживать при химиотерапии.
Также они стимулируют мозг и могут улучшить иммунную и гормональную системы.
Читайте также: Медики рассказали, как правильно лечить «косточку» на ногах
Ученые отметили, что антираковое влияние каннабиса необходимо протестировать на реальных пациентах. Это поможет подтвердить или опровергнуть данные об эффективности марихуаны в борьбе с раком.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
877
0
Также советуем посмотреть
- Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
- Забавные фотки от невероятно находчивых девушек
- Смеемся до упаду: подборка отличных анекдотов на вечер
- Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
- Украина планирует ввести санкции против российских каналов, которые вещают в
- Чересчур эмоциональная сурдопереводчица развеселила Сеть
- Том и Джерри отдыхают: кошка подружилась с крысой и покорила Instagram
- Собака, поедающая арбуз как человек, стала звездой Сети
- Сеть покорила маленькая «Рапунцель»
- В США военный самолет устроил погоню за «НЛО»
- В Италии мужчина попросился в тюрьму из-за жары
- Начните день с улыбки: лучшие анекдоты воскресенья
- Подростков не на шутку напугал призрак
- Вот это чувства: Сеть насмешил странный любовный треугольник
- «Трампа» отыскали на советской карикатуре
- В киевском супермаркете заметили необычного нарушителя
- В сети появились забавные селфи кота с собаками
- В Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018
- Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
- "Хороший асфальт на дороге не валяется": приколы из реальной жизни
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
Оставьте свой комментарий