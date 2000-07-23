Раздел: Медицина
Названа ягода, которая улучшает здоровье почек
Эта ягода также полезна и людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Специалисты назвали ягоду, которая в комплексном лечении помогает избавиться от таких заболеваний как пиелонефрит, цистит и мочекаменная болезнь.
Если вы страдаете от повышения давления, отеков, болезненного мочеиспускания и чувствуете боль в пояснице – это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем почек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
А чтобы укрепить здоровье почек, медики рекомендуют употреблять ягоду – клюкву. Она содержит витамины группы В, С, Е и вещества калий, магний, железо, медь, фосфор, натрий, марганец.
Кроме того, клюква является мощным антисептиком, помогая уничтожать инфекции мочеполовой системы, снимает воспалительный процесс и способствует очищению почек.
Эта ягода также полезна и людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями – она укрепляет стенки сосудов, снижает уровень холестерина в крови и способствует укреплению нервной системы и иммунитета.
Ягоду можно есть как в свежем виде, так и готовить из нее варенье, компоты и просто замораживать на зиму. Медики советуют съедать не меньше 200 граммов ягод в день.
Читайте также: Названа ягода, которая успешно заменит таблетки
А вот кому нельзя есть клюкву – это людям с гастритом с повышенной кислотностью и тем, у кого язва желудка и двенадцатиперстной кишки.
Специалисты назвали ягоду, которая в комплексном лечении помогает избавиться от таких заболеваний как пиелонефрит, цистит и мочекаменная болезнь.
Если вы страдаете от повышения давления, отеков, болезненного мочеиспускания и чувствуете боль в пояснице – это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем почек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
А чтобы укрепить здоровье почек, медики рекомендуют употреблять ягоду – клюкву. Она содержит витамины группы В, С, Е и вещества калий, магний, железо, медь, фосфор, натрий, марганец.
Кроме того, клюква является мощным антисептиком, помогая уничтожать инфекции мочеполовой системы, снимает воспалительный процесс и способствует очищению почек.
Эта ягода также полезна и людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями – она укрепляет стенки сосудов, снижает уровень холестерина в крови и способствует укреплению нервной системы и иммунитета.
Ягоду можно есть как в свежем виде, так и готовить из нее варенье, компоты и просто замораживать на зиму. Медики советуют съедать не меньше 200 граммов ягод в день.
Читайте также: Названа ягода, которая успешно заменит таблетки
А вот кому нельзя есть клюкву – это людям с гастритом с повышенной кислотностью и тем, у кого язва желудка и двенадцатиперстной кишки.
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