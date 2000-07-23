Раздел: Медицина
Парамедик рассказал, за что хватать утопающего
Эксперт дал простые советы по спасению людей на воде.
"Не надо геройствовать и спасать утопающего, когда на 100 процентов не уверен в своем умении плавать. Пострадавший может повлечь за собой", - рассказывает столичный парамедик Олег Линийчук, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
- Тонущий человек не всегда кричит. В стрессе глотает ртом воздух, чтобы выжить. Подплывать стоит сзади и взять человека под бороду за шею. Нужно все время держать его голову над водой. Так он сможет дышать.
На этом спасение не заканчивается. Человек уже успел наглотаться воды.
- Его следует положить на ровную землю и посмотреть глаза. Если зрачки сужены, он просто без сознания и надо понюхать нашатырного спирта. Если же они расширены, но при этом не бьется пульс - делают сердечно-легочную реанимацию.
Переворачивает человека на бок. Потом опять на спину, откидывает голову и открывает рот. Прикладывает пальцы к сонной артерии на шее, а ухо приставляет ко рту и носу. Смотрит на движение грудной клетки. Если дыхание не восстанавливается 10 секунд, делает пять вдохов.
Человек на это не реагирует. Тогда делает 30 нажатий на грудь, два вдоха воздуха в рот, зажав нос. По 15-20 вдуваний в минуту. Опять нажатия и вдоха.
- Без этого не обойтись, потому что мозг умирает от кислорода. Нажимаю на середину груди 100 раз в минуту. Делаю резкие движения. Сильно давлю на грудную клетку всем корпусом.
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Когда искусственное дыхание подействует и человек придет в себя, его нужно повернуть набок и поднять руки. Так легкие лучше очистятся.
"Не надо геройствовать и спасать утопающего, когда на 100 процентов не уверен в своем умении плавать. Пострадавший может повлечь за собой", - рассказывает столичный парамедик Олег Линийчук, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
- Тонущий человек не всегда кричит. В стрессе глотает ртом воздух, чтобы выжить. Подплывать стоит сзади и взять человека под бороду за шею. Нужно все время держать его голову над водой. Так он сможет дышать.
На этом спасение не заканчивается. Человек уже успел наглотаться воды.
- Его следует положить на ровную землю и посмотреть глаза. Если зрачки сужены, он просто без сознания и надо понюхать нашатырного спирта. Если же они расширены, но при этом не бьется пульс - делают сердечно-легочную реанимацию.
Переворачивает человека на бок. Потом опять на спину, откидывает голову и открывает рот. Прикладывает пальцы к сонной артерии на шее, а ухо приставляет ко рту и носу. Смотрит на движение грудной клетки. Если дыхание не восстанавливается 10 секунд, делает пять вдохов.
Человек на это не реагирует. Тогда делает 30 нажатий на грудь, два вдоха воздуха в рот, зажав нос. По 15-20 вдуваний в минуту. Опять нажатия и вдоха.
- Без этого не обойтись, потому что мозг умирает от кислорода. Нажимаю на середину груди 100 раз в минуту. Делаю резкие движения. Сильно давлю на грудную клетку всем корпусом.
Читайте также: Этот распространенный овощ укрепляет кости
Когда искусственное дыхание подействует и человек придет в себя, его нужно повернуть набок и поднять руки. Так легкие лучше очистятся.
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