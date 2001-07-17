Раздел: Медицина
Названы главные симптомы проблем с кровообращением
При появлении этих признаков стоит обратиться к врачу.
Хорошее кровообращение — это основа отличного здоровья, так как кровь переносит кислород и питательные вещества ко всем органам и системам нашего организма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Большинство людей не подозревает, что у них есть проблемы с кровообращением, причем начиная с достаточно молодого возраста. Какие признаки показывают, что у вас плохое кровообращение?
Онемение рук и ног. Такой симптом может быть признаком многих заболеваний, недостаточного поступления витаминов и микроэлементов, а также плохого кровообращения.
Постоянно холодные руки и ноги. Если кровь плохо циркулирует и не доходит до пальцев, температура конечностей снижается. Причиной такого состояния также могут быть проблемы с щитовидной железой, многие неврологические патологии.
Головная боль, шум в голове, бессонница, ухудшение памяти. Это симптомы нарушения кровообращения мозга. В данном случае посещения врача обязательно.
На ногах появляются синяки, отеки, выступают вены, могут быть ночные судороги. Так может начинаться варикозная болезнь. А ее причина — недостаточное кровообращение.
Постоянное чувство усталости, апатии. Организм не получает в полной мере кислород и не может полноценно выполнять свои функции.
Слабый иммунитет. Поскольку кровообращение нарушено и усвоение витаминов и микроэлементов затруднено, организм не может в полной мере бороться с различными инфекциями и вирусами.
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Улучшают кровообращение массаж, регулярные физические нагрузки, специи и черный шоколад, отказ от вредных привычек, контрастный душ. Будьте здоровы!
Хорошее кровообращение — это основа отличного здоровья, так как кровь переносит кислород и питательные вещества ко всем органам и системам нашего организма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Большинство людей не подозревает, что у них есть проблемы с кровообращением, причем начиная с достаточно молодого возраста. Какие признаки показывают, что у вас плохое кровообращение?
Онемение рук и ног. Такой симптом может быть признаком многих заболеваний, недостаточного поступления витаминов и микроэлементов, а также плохого кровообращения.
Постоянно холодные руки и ноги. Если кровь плохо циркулирует и не доходит до пальцев, температура конечностей снижается. Причиной такого состояния также могут быть проблемы с щитовидной железой, многие неврологические патологии.
Головная боль, шум в голове, бессонница, ухудшение памяти. Это симптомы нарушения кровообращения мозга. В данном случае посещения врача обязательно.
На ногах появляются синяки, отеки, выступают вены, могут быть ночные судороги. Так может начинаться варикозная болезнь. А ее причина — недостаточное кровообращение.
Постоянное чувство усталости, апатии. Организм не получает в полной мере кислород и не может полноценно выполнять свои функции.
Слабый иммунитет. Поскольку кровообращение нарушено и усвоение витаминов и микроэлементов затруднено, организм не может в полной мере бороться с различными инфекциями и вирусами.
Читайте также: Этот распространенный овощ укрепляет кости
Улучшают кровообращение массаж, регулярные физические нагрузки, специи и черный шоколад, отказ от вредных привычек, контрастный душ. Будьте здоровы!
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