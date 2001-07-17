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Раздел: Медицина  
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Названы главные симптомы проблем с кровообращением

Названы главные симптомы проблем с кровообращением При появлении этих признаков стоит обратиться к врачу.

Хорошее кровообращение — это основа отличного здоровья, так как кровь переносит кислород и питательные вещества ко всем органам и системам нашего организма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Большинство людей не подозревает, что у них есть проблемы с кровообращением, причем начиная с достаточно молодого возраста. Какие признаки показывают, что у вас плохое кровообращение?

Онемение рук и ног. Такой симптом может быть признаком многих заболеваний, недостаточного поступления витаминов и микроэлементов, а также плохого кровообращения.

Постоянно холодные руки и ноги. Если кровь плохо циркулирует и не доходит до пальцев, температура конечностей снижается. Причиной такого состояния также могут быть проблемы с щитовидной железой, многие неврологические патологии.

Головная боль, шум в голове, бессонница, ухудшение памяти. Это симптомы нарушения кровообращения мозга. В данном случае посещения врача обязательно.

На ногах появляются синяки, отеки, выступают вены, могут быть ночные судороги. Так может начинаться варикозная болезнь. А ее причина — недостаточное кровообращение.

Постоянное чувство усталости, апатии. Организм не получает в полной мере кислород и не может полноценно выполнять свои функции.

Слабый иммунитет. Поскольку кровообращение нарушено и усвоение витаминов и микроэлементов затруднено, организм не может в полной мере бороться с различными инфекциями и вирусами.

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Улучшают кровообращение массаж, регулярные физические нагрузки, специи и черный шоколад, отказ от вредных привычек, контрастный душ. Будьте здоровы!
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 Теги: кровообращение, проблемы, симптомы

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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