» » Искусственный интеллект поможет побороть рак
Раздел: Медицина  
0

Искусственный интеллект поможет побороть рак

Искусственный интеллект поможет побороть рак Компания IBM разрабатывает нововведения для программы Watson.

Новая технология исследования точечных мутаций опухолей в организме будет доступна уже с 2019 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Корпорация IBM будет продолжать использовать искусственный интеллект Watson для борьбы с раком. Они заключили договор с Департаментом по делам ветеранов США. Интеллект Watson будет анализировать состояние солдат с раком и даже на четвертой стадии заболевания.

В Ассоциацию ветеранов входит 3,5% всех раковых больных Соединенных Штатов. Это представляет собой самую большую группу из ныне существующих людей с онкологией.

Ситуация осложнялась и тем, что 40% людей, которые теперь будут получать помощь от Watson, проживают в сельской местности. А там, как известно, медицина гораздо хуже развита, нежели в больших городах. С 2019 года онкобольные солдаты смогут обследоваться с помощью новой технологии.

Читайте также: Названы главные симптомы проблем с кровообращением

Ранее использовать искусственный интеллект для борьбы с онкологическими заболеваниями предложил руководитель компании Google Сундар Пичаи. Он сообщил, что будущее явно за искусственным интеллектом и отказываться от его помощи из-за боязни быть захваченными роботами достаточно глупо.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: IBM, рак

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
     153
     0

Похожие новости по теме

Роботы диагностируют рак лучше врачей Роботы диагностируют рак лучше врачей

У системы, как оказалось, тоже есть свои слабости.

Искусственный интеллект займется лечением рака Искусственный интеллект займется лечением рака

Государственные больницы Англии и Уэльса в последние годы становятся мишенью для многочисленной критики.

Искусственный интеллект научился сканировать сетчатку глаза Искусственный интеллект научился сканировать сетчатку глаза

Это сильно поможет офтальмологам в сканировании.

Искусственный интеллект научился предсказывать смерть с точностью 90% Искусственный интеллект научился предсказывать смерть с точностью 90%

Новая разработка в сфере искусственного интеллекта поможет предсказать, когда человек умрет.

Суперкомпьютер сможет лечить «сердечников» Суперкомпьютер сможет лечить «сердечников»

Суперкомпьютер выведет лечение кардиологических больных на новый уровень.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх