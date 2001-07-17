Раздел: Медицина
Искусственный интеллект поможет побороть рак
Компания IBM разрабатывает нововведения для программы Watson.
Новая технология исследования точечных мутаций опухолей в организме будет доступна уже с 2019 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Корпорация IBM будет продолжать использовать искусственный интеллект Watson для борьбы с раком. Они заключили договор с Департаментом по делам ветеранов США. Интеллект Watson будет анализировать состояние солдат с раком и даже на четвертой стадии заболевания.
В Ассоциацию ветеранов входит 3,5% всех раковых больных Соединенных Штатов. Это представляет собой самую большую группу из ныне существующих людей с онкологией.
Ситуация осложнялась и тем, что 40% людей, которые теперь будут получать помощь от Watson, проживают в сельской местности. А там, как известно, медицина гораздо хуже развита, нежели в больших городах. С 2019 года онкобольные солдаты смогут обследоваться с помощью новой технологии.
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Ранее использовать искусственный интеллект для борьбы с онкологическими заболеваниями предложил руководитель компании Google Сундар Пичаи. Он сообщил, что будущее явно за искусственным интеллектом и отказываться от его помощи из-за боязни быть захваченными роботами достаточно глупо.
Новая технология исследования точечных мутаций опухолей в организме будет доступна уже с 2019 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Корпорация IBM будет продолжать использовать искусственный интеллект Watson для борьбы с раком. Они заключили договор с Департаментом по делам ветеранов США. Интеллект Watson будет анализировать состояние солдат с раком и даже на четвертой стадии заболевания.
В Ассоциацию ветеранов входит 3,5% всех раковых больных Соединенных Штатов. Это представляет собой самую большую группу из ныне существующих людей с онкологией.
Ситуация осложнялась и тем, что 40% людей, которые теперь будут получать помощь от Watson, проживают в сельской местности. А там, как известно, медицина гораздо хуже развита, нежели в больших городах. С 2019 года онкобольные солдаты смогут обследоваться с помощью новой технологии.
Читайте также: Названы главные симптомы проблем с кровообращением
Ранее использовать искусственный интеллект для борьбы с онкологическими заболеваниями предложил руководитель компании Google Сундар Пичаи. Он сообщил, что будущее явно за искусственным интеллектом и отказываться от его помощи из-за боязни быть захваченными роботами достаточно глупо.
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