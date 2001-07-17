Раздел: Медицина
Врачи поведали о пользе черного шоколада
Доказана способность шоколада снижать артериальное давление.
Медики сообщили превосходное оправдание для всех любителей сладостей. Насыщенные магнием какао-бобы, входящие в состав шоколада, снижают артериальное давление, передает Хроника.инфо со ссылкой на Нealthystyle.
Именно поэтому людям, которые страдают от гипертонии или просто повышенного артериального давления, надо проверить уровень магния в организме. Возможно, повышение давления в их случае объясняется именно нехваткой этого полезного питательного вещества, которую можно восполнить, в том числе, и с помощью шоколада. Магний позволяет понизить артериальное давление за счёт регулирования кровотока, как показало исследование.
Миллионы россиян страдают от гипертонии, которая является самым крупным единичным фактором риска инсульта, а также болезней сердца. Ученые из английского Университета Хартфордшира проанализировали 25 человек, у которых диагностировали гипертонию, а также ещё 21 человека, у которых не было проблем с давлением. Добровольцы вели дневники с записями о продуктах питания, которые они употребляли. Это позволило ученым оценить суточные порции магния, получаемые людьми.
Результаты наблюдений показали, что жертвы повышенного артериального давления получали существенно меньше магния с продуктами питания, чем более здоровые люди. В дальнейшем ученые проанализировали изменения в приеме магния с возрастом. Оказалось, что чем старше становился человек, тем меньше магния он получал с пищей.
Читайте также:Врачи поведали о реальной пользе дневного сна
В целом, все участники исследования получали меньше суточной рекомендованной дозы магния вне зависимости от уровня артериального давления. Эта рекомендованная доза составляет 300 мг для мужчин и 270 мг для женщин в Великобритании, а в США она увеличивается до 400 мг для мужчин и 310 мг для женщин. В 100 г черного шоколада содержится 146 мг магния, а в 100 граммах молочного шоколада — 63 мг магния. В 100 г миндаля — 268 мг магния, в 100 грамм грецких орехов – 376 мг, в 100 г бананов – только 27 мг.
Медики сообщили превосходное оправдание для всех любителей сладостей. Насыщенные магнием какао-бобы, входящие в состав шоколада, снижают артериальное давление, передает Хроника.инфо со ссылкой на Нealthystyle.
Именно поэтому людям, которые страдают от гипертонии или просто повышенного артериального давления, надо проверить уровень магния в организме. Возможно, повышение давления в их случае объясняется именно нехваткой этого полезного питательного вещества, которую можно восполнить, в том числе, и с помощью шоколада. Магний позволяет понизить артериальное давление за счёт регулирования кровотока, как показало исследование.
Миллионы россиян страдают от гипертонии, которая является самым крупным единичным фактором риска инсульта, а также болезней сердца. Ученые из английского Университета Хартфордшира проанализировали 25 человек, у которых диагностировали гипертонию, а также ещё 21 человека, у которых не было проблем с давлением. Добровольцы вели дневники с записями о продуктах питания, которые они употребляли. Это позволило ученым оценить суточные порции магния, получаемые людьми.
Результаты наблюдений показали, что жертвы повышенного артериального давления получали существенно меньше магния с продуктами питания, чем более здоровые люди. В дальнейшем ученые проанализировали изменения в приеме магния с возрастом. Оказалось, что чем старше становился человек, тем меньше магния он получал с пищей.
Читайте также:Врачи поведали о реальной пользе дневного сна
В целом, все участники исследования получали меньше суточной рекомендованной дозы магния вне зависимости от уровня артериального давления. Эта рекомендованная доза составляет 300 мг для мужчин и 270 мг для женщин в Великобритании, а в США она увеличивается до 400 мг для мужчин и 310 мг для женщин. В 100 г черного шоколада содержится 146 мг магния, а в 100 граммах молочного шоколада — 63 мг магния. В 100 г миндаля — 268 мг магния, в 100 грамм грецких орехов – 376 мг, в 100 г бананов – только 27 мг.
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