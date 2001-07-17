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Раздел: Медицина  
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В США создали таблетку от малярии

В США создали таблетку от малярииЭто первое за 60 лет эффективное лекарство, получившее официальное разрешение к применению.

Американские ученые научились эффективно лечить возбудителя малярии. Новое лекарство Tafenoquine получило официальное одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

Новый лекарственный препарат стал первой за 60 лет удачной разработкой, прошедшей все этапы тестирования. Таблетка направлена на уничтожение возбудителя так называемой трехдневной малярии Рlasmodium vivax.

Лекарственный препарат выводит из печени и из организма паразита и является "феноменальным прорывом в области борьбы с малярией". Для лечения достаточно разового приема препарата. Лекарство уже получило одобрение в США, остальные страны примут решение о рекомендации препарата к применению в ближайшее время.

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Трехдневная малярия наиболее распространена в Африке. Болезнь передается через укусы малярийных комаров. Возбудитель заболевания попадает в печень и может оставаться в организме долгие годы, провоцируя рецидив болезни. Процент смертельного исхода после заражения особенно высокий в африканских странах.
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 Теги: США, малярия, лекарство

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Сегодня, 11:08 » Автор: Алена Шимко
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