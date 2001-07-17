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Раздел: Медицина  
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Как правильно оказать помощь при солнечном ожоге

Как правильно оказать помощь при солнечном ожогеБытует миф, что солнечные ожоги следует мазать сметаной, маслом или зубной пастой и это поможет коже восстановиться.

Однако врачи не рекомендуют применять такие методы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Нельзя также мазать ожоги кремами, мазями и пенкой на жирной основе.

ЧТО ТАКОЕ СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ
В буквальном смысле солнечный ожог — это ожог кожи. Его человек получает под воздействием ультрафиолетового излучения. Результатом солнечного ожога является воспаление кожи. Такие ожоги бывают разной степени — от легкого покраснения и незначительной припухлости к образованию множественных и крупных пузырей. В зависимости от степени ожога помощь тоже нужна разная- от лечения в домашних условиях до обращения в медучреждение.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ СОЛНЕЧНОМ ОЖОГЕ
Прежде всего, пострадавшего следует перенести/перевести в прохладное место без доступа прямых солнечных лучей. Далее:

Охладите обожженные участки водой или приложите на 5-10 минут пузырь со льдом или иной холодный предмет.
При наличии ожогов большой площади можно принять обезболивающие препараты (парацетамол, ибупрофен, нимесулид).
Если есть симптомы общего перегрева — смочите кожу холодной водой, положите на крупные сосуды (шея, бедра, паховые складки) пузырь со льдом завернутый в чистую ткань или холодные компрессы.
Далее поврежденную кожу можно обработать водорастворимыми препаратами — это тримистин, пантестин, мирамистин.
При образовании пузырей следует наложить повязки из стерильных перевязочных средств с не спиртовыми антисептиками (бетадин, хлоргексидин, декасан, октенисепт) и водорастворимыми мазями. Появление пузырей и усиление боли возможны на 2-4 суток. При образовании больших и/или множественных пузырей более 1 сантиметра в диаметре обратитесь в медицинское учреждение.
Пейте много жидкости.
Мазать пораженные участки жирными кремами, мазями, витаминными внешними препаратами, пенными средствами можно с 5-6 суток после получения УФ-ожогов.

ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ПРИ ОЖОГЕ
В случае солнечного ожога не обрабатывайте пораженную поверхность кожи никакими кремами, пенами, маслами или жирными веществами. Существует ошибочное мнение, что ожог следует сразу обработать дексапантенолом, однако в международных рекомендациях оказания помощи при ожоге его нет. Жирорастворимые препараты создают на коже пленку, которая препятствует высвобождению экссудата (жидкость, выделяющаяся в ткани или полости организма из мелких кровеносных сосудов при воспалении) и нарушает теплообмен, усиливает отек тканей, что в свою очередь ухудшает состояние пострадавшего.

Кроме этого, категорически запрещается обрабатывать рану средствами на жирной основе (масло подсолнечное или сливочное), мази на жирной основе в первые 2-3 суток, жиром (гусиным, свиным, барсучьим и т.д.), яичным желтком, мочой, спиртовыми растворами, а также растворами с красителями, зубной пастой.

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Активное солнечное облучение наблюдается с 12:00 до 16:00. Поэтому в данное время пребывание на открытом солнце не рекомендуется.
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 Теги: солнечный ожог, лето, помощь, кожа

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Сегодня, 14:28 » Автор: Алена Шимко
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