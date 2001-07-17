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Раздел: Медицина  
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Этот продукт наверняка поможет продлить жизнь

Этот продукт наверняка поможет продлить жизньНовое исследование показало, что включение рыбы в рацион значительно продлевает жизнь.

В 16-летнем исследовании приняло участие почти полмиллиона мужчин и женщин. Одна группа придерживалась диеты с большим включением рыбы, вторая считалась контрольной. Оказалось, что любители рыбы живут намного дольше, передает Хроника.инфо со ссылкой на News.ua.

Исследователи считают, что ключом к долголетию является хорошо усваиваемый белок и другие полезные вещества, содержащиеся в рыбе. Другие эксперименты показывают, что омега-3 жирные кислоты отдаляют старение.

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Исследование опубликовано в Diet and Health Study.
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 Теги: рыба, длительность жизни, здоровье

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Сегодня, 15:50 » Автор: Алена Шимко
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