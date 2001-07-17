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Раздел: Медицина  
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6 "вредных" продуктов, помогающих похудеть

6 "вредных" продуктов, помогающих похудетьУпотребление этих продуктов ускоряет производство энергии.

Обычно худеющие называют их вредными. Но на самом деле употребление этих продуктов активизирует физиологические процессы, ускоряющие производство энергии за счет сжигания жировой ткани, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хартыя97.

Итак, что можно позволять себе, не боясь растолстеть?

Куриные яйца. Смело съедайте одно яйцо в день, начинайте свой день с употребления яиц (хотите два, съедайте два). Яйца богаты белком, переваривание которого отнимает много времени и долго поддерживает чувство сытости. Желток в это случае нисколько не помешает.

Свинина. Если свинина, еще не обязательно, что она жирная со всех сторон. Свиная вырезка может стать великолепным источником белка, не уступающим в своей пользе тому, что содержится в постной говядине.

Стейк. Обычно потребление красного мяса призывают уменьшать. Но стейк из постного мяса небольших размеров обеспечивает организм белком, магнием, витаминами группы В, и с честью выдерживает конкуренцию даже с куриной грудкой.

Паста. Если есть макароны не кастрюлями, а порциями, уменьшающимися в одной тарелке, то ваш организм скажет «спасибо» за этот источник углеводов, которые ему тоже нужны. Исследования показывают: употребляющие макароны люди более склонны к поддержанию одной массы тела.

Сыр. Организм сжигает больше жира, когда он получает достаточное количество кальция, а лучший его источник – это сыр.

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Орехи. Нежареные орехи богаты питательными веществами, способствующими стабилизации уровня глюкозы в крови. Привычка съедать горстку орехов в день помогает уменьшать избыточную массу тела – это продемонстрировали многие научные эксперименты.
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 Теги: похудение, вредная еда

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Сегодня, 17:09 » Автор: Алена Шимко
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