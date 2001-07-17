Ученые назвали болезнь, повышающую риск развития рака

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Как оказалось, есть болезнь, которая может стать катализатором и привести к онкологии.

Учёные из Стэнфордского университета провели исследование, которое показало, что у бесплодных мужчин риск возникновения онкологических заболеваний резко возрастает. Результаты исследования показали, что у мужчин до 30 лет, у которых была диагностирована азооспермия, риск развития раковых заболевания возрастает почти в 8 раз.