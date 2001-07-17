Раздел: Медицина
Ученые назвали болезнь, повышающую риск развития рака
Существует несколько причин, почему женщины и мужчины болеют по-разному.
Сахарный диабет значительно повышает риск развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришла международная группа ученых из Австралиии, Великобритании и США. Результаты работы опубликованы в журнале Diabetologia.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.
Исследователи проанализировали данные 20 миллионов пациентов и выяснили, что диабет первого и второго типа "является фактором риска для всех видов онкологических заболеваний как у женщин, так и у мужчин".
Ученые обнаружили некоторые различия в полученных результатах в зависимости от пола участников. Так, у женщин с диабетом на 27% больше шансов заболеть раком, нежели у тех, кто не страдает от эндокринных заболеваний. Для мужчин этот показатель составляет 19%. Исследование показало, что женщины-диабетики находятся в зоне риска: у них выше вероятность развития злокачественной опухоли в почках, полости рта, желудке, а также лейкемии. Исключение в данном случае составляет только рак печени, которому мужчины подвержены в большей степени.
"В целом было подсчитано, что женщины, страдающие диабетом, имеют на 6% больше шансов заболеть любой формой рака, нежели мужчины", — говорится в работе.
Вероятность развития онкологических заболеваний в каждом отдельном случае определяется не только гендерной принадлежность пациента, но и локализацией опухоли, отмечают специалисты.
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По словам одного из авторов исследования доктора Санне Петерса из Оксфордского университета, существует несколько причин, почему женщины и мужчины болеют по-разному. Так, представительницы слабого пола в среднем на два года дольше находятся в преддиабетическом состоянии с нарушением толерантности к глюкозе, заявил специалист.
Сахарный диабет значительно повышает риск развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришла международная группа ученых из Австралиии, Великобритании и США. Результаты работы опубликованы в журнале Diabetologia.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.
Исследователи проанализировали данные 20 миллионов пациентов и выяснили, что диабет первого и второго типа "является фактором риска для всех видов онкологических заболеваний как у женщин, так и у мужчин".
Ученые обнаружили некоторые различия в полученных результатах в зависимости от пола участников. Так, у женщин с диабетом на 27% больше шансов заболеть раком, нежели у тех, кто не страдает от эндокринных заболеваний. Для мужчин этот показатель составляет 19%. Исследование показало, что женщины-диабетики находятся в зоне риска: у них выше вероятность развития злокачественной опухоли в почках, полости рта, желудке, а также лейкемии. Исключение в данном случае составляет только рак печени, которому мужчины подвержены в большей степени.
"В целом было подсчитано, что женщины, страдающие диабетом, имеют на 6% больше шансов заболеть любой формой рака, нежели мужчины", — говорится в работе.
Вероятность развития онкологических заболеваний в каждом отдельном случае определяется не только гендерной принадлежность пациента, но и локализацией опухоли, отмечают специалисты.
Читайте также: Ученые назвали витамин, снижающий риск появления рака
По словам одного из авторов исследования доктора Санне Петерса из Оксфордского университета, существует несколько причин, почему женщины и мужчины болеют по-разному. Так, представительницы слабого пола в среднем на два года дольше находятся в преддиабетическом состоянии с нарушением толерантности к глюкозе, заявил специалист.
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