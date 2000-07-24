Раздел: Медицина
Ученые рассказали, почему женщинам не стоит добавлять молоко в чай
Эти напитки лучше употреблять по отдельности.
Представительницам прекрасного пола американские ученые советуют не смешивать два очень полезных напитка: чай и молоко. Дело в том, что смешение этих двух продуктов нейтрализует полезные свойства обоих, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Исследователи провели ряд опытов, в ходе которых выявили, что молочный белок, взаимодействуя с теафлавинами чая, образует соединение, которое трудно усваивается организмом человека.
Кроме того, исследователи предостерегли любительниц чайного напитка с молоком, что образовавшиеся соединение в ряде случаев приводит к образованию камней в почках.
Руководитель исследования доктор Джереми Уилсон порекомендовал дамам употреблять по отдельности эти напитки, дабы избежать неприятностей со здоровьем. Многочисленные исследования подтвердили, что молоко и чай содержат большое количество полезных для организма витаминов и микроэлементов.
Кроме того, оба напитка, но при употреблении по отдельности, эффективно сжигают жир, убивают бактерии. Чай и молоко обладают сильным антиоксидантным свойством, а также повышают эластичность кровеносных сосудов. И все эти чудодейственные свойства нейтрализуются, как только два напитка смешиваются.
Недавнее исследование австрийских ученых показало, что обезжиренное молоко на завтрак станет лучшим средством для похудения. Питательность продукта составляет всего 220 ккал, а съедаемый на завтрак объем пищи уменьшается на 10% — за счет ощущения сытости, которое дает молоко. Кроме того, кормящим женщинам также не рекомендуется смешивать два напитка.
Читайте также: Диетические газировки могут вызвать инсульт, - ученые
Существующее мнение о том, что чай с молоком способствует стимуляции процесса лактации молока, руководитель исследования доктор Джереми Уилсон, также поставил под сомнение.
Представительницам прекрасного пола американские ученые советуют не смешивать два очень полезных напитка: чай и молоко. Дело в том, что смешение этих двух продуктов нейтрализует полезные свойства обоих, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Исследователи провели ряд опытов, в ходе которых выявили, что молочный белок, взаимодействуя с теафлавинами чая, образует соединение, которое трудно усваивается организмом человека.
Кроме того, исследователи предостерегли любительниц чайного напитка с молоком, что образовавшиеся соединение в ряде случаев приводит к образованию камней в почках.
Руководитель исследования доктор Джереми Уилсон порекомендовал дамам употреблять по отдельности эти напитки, дабы избежать неприятностей со здоровьем. Многочисленные исследования подтвердили, что молоко и чай содержат большое количество полезных для организма витаминов и микроэлементов.
Кроме того, оба напитка, но при употреблении по отдельности, эффективно сжигают жир, убивают бактерии. Чай и молоко обладают сильным антиоксидантным свойством, а также повышают эластичность кровеносных сосудов. И все эти чудодейственные свойства нейтрализуются, как только два напитка смешиваются.
Недавнее исследование австрийских ученых показало, что обезжиренное молоко на завтрак станет лучшим средством для похудения. Питательность продукта составляет всего 220 ккал, а съедаемый на завтрак объем пищи уменьшается на 10% — за счет ощущения сытости, которое дает молоко. Кроме того, кормящим женщинам также не рекомендуется смешивать два напитка.
Читайте также: Диетические газировки могут вызвать инсульт, - ученые
Существующее мнение о том, что чай с молоком способствует стимуляции процесса лактации молока, руководитель исследования доктор Джереми Уилсон, также поставил под сомнение.
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