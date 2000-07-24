Раздел: Медицина
Эти продукты значительно улучшают мозговую деятельность
Названа еда, которую стоит добавить в свой рацион для исключения проблем с мозгом.
Присутствие этих продуктов в рационе человека помогает на долгие годы сохранять работоспособность и крепкую память, отмечают медики, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Health Info.
Врачи рекомендуют употреблять в пищу чернику и авокадо в качестве профилактической меры в отношении дегенеративных нарушений. В частности, черника содержит в себе антиоксиданты, защищающие от развития болезни Альцгеймера.
Исследования с задействованием МРТ-сканирования показали, что у людей, употреблявших экстракт черники, стал происходить рост активности мозга, а их тесты демонстрировали улучшение памяти и словарного запаса.
Что касается авокадо, то в нем содержатся вещества, способствующие снижению уровня холестерина в крови, что помогает предотвратить атеросклероз. Авокадо отличается повышенным содержанием натуральных антиоксидантов, таких, например, как глутатион.
Глутатион является одним из самых мощных «сборщиков» свободных радикалов – молекул, повреждающих целостность клеточных структур. Глутатион предотвращает старение, рак, сердечно-сосудистые заболевания, слабоумие.
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Эксперты советуют научиться правильно выбирать авокадо в магазине. Плод должен быть немного мягким, на его кожуре не должно быть черных пятен.
Присутствие этих продуктов в рационе человека помогает на долгие годы сохранять работоспособность и крепкую память, отмечают медики, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Health Info.
Врачи рекомендуют употреблять в пищу чернику и авокадо в качестве профилактической меры в отношении дегенеративных нарушений. В частности, черника содержит в себе антиоксиданты, защищающие от развития болезни Альцгеймера.
Исследования с задействованием МРТ-сканирования показали, что у людей, употреблявших экстракт черники, стал происходить рост активности мозга, а их тесты демонстрировали улучшение памяти и словарного запаса.
Что касается авокадо, то в нем содержатся вещества, способствующие снижению уровня холестерина в крови, что помогает предотвратить атеросклероз. Авокадо отличается повышенным содержанием натуральных антиоксидантов, таких, например, как глутатион.
Глутатион является одним из самых мощных «сборщиков» свободных радикалов – молекул, повреждающих целостность клеточных структур. Глутатион предотвращает старение, рак, сердечно-сосудистые заболевания, слабоумие.
Читайте также: Ученые рассказали, почему женщинам не стоит добавлять молоко в чай
Эксперты советуют научиться правильно выбирать авокадо в магазине. Плод должен быть немного мягким, на его кожуре не должно быть черных пятен.
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