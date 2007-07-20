» » Медики назвали продукты, способствующие понижению давления
Раздел: Медицина  
0

Медики назвали продукты, способствующие понижению давления

Медики назвали продукты, способствующие понижению давленияПолезные продукты при гипертонии.

Если ваши показатели давления выше, чем хотелось бы (цифры больше 120/80 говорят о том, что на давление нужно обратить внимание), или вы просто ведете здоровый образ жизни, включайте в рацион один или все пять простых и полезных продуктов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wworld.

КАРТОФЕЛЬ
Картофель в мундире - не очень изысканное блюдо, но на самом деле он богат калием и магнием, которые нормализуют давление. Кроме того, в картофелине среднего размера всего 150-160 ккал. Запекайте или отваривают неочищенную картошку и ешьте, полив сметаной или натуральным йогуртом, - двойная польза для организма!

ЙОГУРТ
У тех, кто ежедневно включает в рацион 1 порцию молочных продуктов, на 11% снижается риск развития гипертонии по сравнению с теми, кто лишь время от времени ест йогурт. Начните день с порции каши на молоке, нежирного йогурта с фруктами или приготовьте смузи.

КАКАО
Австралийское исследование показало, что продукты, содержащие натуральный порошок какао, могут снижать давление, поскольку флавоноиды улучшают состояние сосудов. В Гарварде изучали свойства горького шоколада и тоже пришли к выводу, что он полезен людям с повышенным давлением. Шоколад - продукт калорийный, так что ограничьтесь порцией в 20 г или 1 ст. л. какао.

ФАСОЛЬ
Бобовые богаты клетчаткой, магнием и калием, а все эти вещества помогают поддерживать оптимальный уровень давления. Если каждый день вы едите фасоль, горошек или чечевицу, то сможете снизить показатели на 3-5 пунктов. Добавляйте бобовые в супы, рагу, салаты и роллы.

Читайте также: Медики назвали продукты, от которых лучше отказаться

БАНАНЫ
Даже если вы не ограничиваете себя в соли, бананы вполне способны свести к минимуму ее вредное воздействие. Взрослым нужно 4,7 г калия в день, один банан содержит примерно 12% от нормы. Утром добавьте банан в кашу или нарежьте его кружочками и заморозьте - получится вкусный десерт.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: продукты, гипертония

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:07 » Автор: Ирина Шевченко
     1418
     0

Похожие новости по теме

5 лучших продуктов от гипертонии 5 лучших продуктов от гипертонии

Существует масса доступных продуктов, которые способны бороться с артериальной гипертензией.

Нормализовать повышенное давление помогут эти продукты Нормализовать повышенное давление помогут эти продукты

Пять самых полезных продуктов для гипертоников.

Как привести давление в порядок Как привести давление в порядок

Эксперты составили список полезных продуктов, которые нужно включить в рацион тем, кто не понаслышке знает, что такое гипертония.

Медики назвали перечень продуктов, понижающих артериальное давление Медики назвали перечень продуктов, понижающих артериальное давление

Если каждый день употреблять эти продукты, то проблем с повышенным давлением у вас больше не будет.

Самые полезные продукты при повышенном давлении Самые полезные продукты при повышенном давлении

5 продуктов от гипертонии.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх