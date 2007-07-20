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Раздел: Медицина  
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Проверенное народное средство для очищения почек

Проверенное народное средство для очищения почекПростой рецепт для избавления от камней в почках.

Забыли о времени, когда ваши почки функционировали нормально? А песок и камни просто не дают жить? Тогда этот простой но действенный рецепт для вас, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wworld.

Ингредиенты: изюм темный без косточек, перец черный горошком (душистый не годится). Что делаем? Изюминку разделяем на 2 части, в середину вкладываем 1 горошину перца, соединяем.

Схема приема:

1-й день - 1 изюминка,

2-й день - 2 изюминки,

3-й день - 3 изюминки и так до 10.

В 11-й день надо принять тоже 10 изюминки,

а затем убавлять по одной:

12-й день - 9 изюминки,

13-й день - 8,

14-й день - 7 и так до одной.

Обязательно тщательно разжевывать. Принимать один раз в день - утром до завтрака. если при разжевывании 5 и более изюминок будет печь язык, запивайте водой.

После 21-дневного курса 3 дня необходимо пить мочегонные средства. После перерыва (3 дня) принимать изюм еще 20 дней по той же схеме. И снова 3 дня принимаем мочегонные средства и курагу. В целом получается 3 полных курсы.

Первое время моча может быть мутной, затем, по мере того, как будет выходить «песок», станет светлеть.

После курса лечения необходимо сделать УЗИ.

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Перед применением данного рецепта обязательно проконсультируйтесь с врачом.
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 Теги: народное средство, камни в почках

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Сегодня, 12:28 » Автор: Ирина Шевченко
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