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Ученые обнаружили новое полезное свойство манго

Ученые обнаружили новое полезное свойство мангоМанго поможет защитить сердце и кишечник.

Может ли в действительности манго приносить пользу нашей кишечной микрофлоре и артериальному давлению? Последние данные свидетельствуют об этом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Манго содержит ряд витаминов и минералов, хотя и не в особенно высоких концентрациях. Манго также содержит ряд полифенолов, таких как флавоноиды, группу соединений, которая в последние годы завоевала популярность в кругах здорового питания. Потенциальное воздействие на здоровье полифенолов доказано — они обладают антиоксидантным эффектом. Но исследования показали, что кишечник нарушает большинство из них, прежде чем они воздействуют на организм.

Однако продукты распада этих молекул могут также влиять на здоровье. На сегодняшний день доказательства, подтверждающие их преимущества для здоровья, противоречивы.

С этой целью ученые набрали 24 здоровые женщины в постменопаузе и попросили их потреблять 330 граммов манго каждый день в течение 2 недель. В частности, они выбрали манго из-за относительно высокого уровня полифенолов.

После 2-недельного употребления манго участники возвращались к стандартной диете в течение 13 дней, избегая манго.

Выводы исследователей были недавно представлены на ежегодном собрании Американского общества питания Nutrition 2018, которое проходило в Бостоне, Массачусетс. Они опубликованы в журнале FASEB.

Чтобы оценить биоактивность манго, ученые проводили измерения в разных частях тела на протяжении всего исследования, включая частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

Были также исследованы кровь и дыхательная система.

Группа исследователей из Калифорнийского университета в Дэвисе (University of California, Davis) попытались выяснить, могут ли они измерить конкретные преимущества для здоровья при употреблении манго.

Ученые обнаружили, что систолическое артериальное давление было значительно ниже, чем показание базовой линии через 2 часа после употребления манго. Артериальное давление, как мера силы, которую сердце генерирует каждый раз, когда оно сжимается, также было значительно ниже через 2 часа после приема манго.

У некоторых участников был обнаружен метан, у некоторых водород, у кого –-то и то, и другое. В этом типе теста метан считается признаком плохого состояния кишечника.

Из 24 участников у одной четверти пациентов был обнаружен метан в начале испытания. Из них, у 6 человек диагностировано ухудшение выделения метана после употребления манго.

Таким образом, исследование, в котором использовалась небольшая группа людей, демонстрирует некоторые преимущества в употреблении манго.

Требуется дополнительная работа для подтверждения этих результатов. До тех пор, пока эти результаты не будут подтверждены, манго можно употреблять без опасений, с или без особых преимуществ для здоровья кишечника и сердечно-сосудистой системы.

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Авторы другого исследования утверждают, что полифенольные соединения, содержащиеся в манго, обладают противовоспалительным и противораковым свойствами.
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 Теги: манго, польза для здоровья

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Сегодня, 14:19 » Автор: Ирина Шевченко
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