Раздел: Медицина
Медики рассказали об эффективном методе очищения печени
Как очистить печень при помощи специальной цветной диеты.
Задумывались ли вы, что стоит очистить печень? Ведь этот орган выполняет сразу несколько задач. И каждая из них является жизненно важной. Разумеется, очень важно заботиться о его здоровье, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Шаг к здоровью.
Итак, что же делать? В большинстве случаев просто стоит правильно питаться. Однако, советуем попробовать эту диету. Она поможет вам очистить печень естественным образом. Во-первых, это 100% натуральное средство. Во-вторых, придерживаться ее совсем не сложно.
В чем заключается работа печени?
Основная функция печени — выведение опасных веществ из организма. В частности, к ним относятся продукты обмена веществ.
Помимо этого, печень также выводит избыток гормонов. Проблемы в работе этого органа, например, могут привести к акне и болезненному предменструальному синдрому.
Что касается уровня сахара в крови, его тоже регулирует печень. А потому при сбоях вы чувствуете усталость, иногда увеличивается масса тела. В особо тяжелых случаях это приводит к диабету.
Помимо того, печень вырабатывает желчь. В результате проблем с ней мы получаем высокий уровень холестерина, плохое пищеварение и растяжение желудка. А также пищевые аллергии и плохое усвоение витаминов, а именно А, D, К и Е.
А потому важно очистить печень и помочь ей делать свою работу. Это избавит вас от многих проблем!
Почему стоит очистить печень?
Вы знали, что каждый день наше тело производит очень много токсинов? Они, в свою очередь, являются продуктом переработки пищи, которую мы едим.
Когда печень перегружена, в кровь поступает аммиак. Это вещество может нанести вред мозгу, нервной системе, почкам и печени. С другой стороны, при перегрузке печени высвобождается молочная кислота. Она вызывает хроническую усталость и боли в мышцах.
В большинстве случаев, избыток молочной кислоты — это причина беспокойства, головной боли, высокого давления и даже панических атак.
Помимо естественных процессов, источниками токсинов являются некоторые продукты. К ним относятся:
кофеин
алкоголь
соль
полуфабрикаты
наркотические вещества
лекарства
Существуют также экологические токсины. Это, например, сигаретный дым, пестициды и химикаты.
К счастью, существует натуральные средства. Это питание, в частности, поможет очистить печень при помощи некоторых продуктов.
Какие-то из них вы должны есть гораздо чаще, а употребление других строго ограничить. Желательно, чтобы вы соблюдали эту диету постоянно! Даже если вы не испытываете никаких проблем с печенью.
Зеленые продукты (можно есть без ограничений)
Фрукты обладают многими полезными свойствами. А потому составляют важную часть питания.
Итак, вот лучшие из них:
цитрусовые
папайя
персики
манго
дыни
красный виноград
ягоды
Растительная клетчатка в этих фруктах помогает быстрее вывести токсины. Помимо этого, она улучшает пищеварение. Стоит есть фрукты свежими. Ведь они гораздо полезнее, чем соки.
Овощи также помогают очистить печень. Среди них, к примеру, можно выделить:
артишоки
перец
свекла
брюссельская капуста
крестоцветные. Это брокколи, красная капуста, цветная капуста, белокочанная капуста, кресс-салат, шпинат.
морковь
огурец
тыква
сладкий картофель (батат)
помидор
бобы
проросшие семена
Эти овощи, в частности, помогают нейтрализовать тяжелые металлы, пестициды и другие химические вещества. Доказано, что эти вещества негативно влияют на организм. Однако мы с ними постоянно сталкиваемся.
Сырые семена, без соли, очень полезны. Чем чаще вы их едите, тем лучше. А самые полезные из них миндаль, бразильский орех, фундук, орех пекан, семена тыквы, а также семена подсолнечника, кунжута и льна.
Используйте оливковое масло высшего качества. Добавляйте в салаты масла из семян, к примеру подсолнечное. Как сами семена, эти масла содержат жировую основу, которая поглощает токсины.
Пейте хотя бы 8 стаканов воды в день. Речь идет о чистой, фильтрованной или воде в бутылках. Если вы любите кофе, то пейте его без кофеина.
Продукты желтого цвета (употреблять осторожно)
В частности, стоит меньше есть следующие продукты:
Зерновые: коричневый рис, кукуруза, овес. Ешьте их не более двух раз в день.
Рыба, в особенности, лосось, макрель, анчоусы и сардины. Стоит есть одну порцию в день.
Бананы и картофель. Чем меньше вы будете их есть, тем лучше. Максимум один раз в два дня.
Красные продукты (стоит не есть вообще)
Красное мясо и молочные продукты, включая яйца, молоко, сыр и йогурт. Дело в том, что молочные продукты — наиболее частый аллерген. Доказано, что при их употреблении у многих людей производятся антитела. Они, в свою очередь, вызывают реакцию иммунной системы.
Пшеница и другие зерна, которые содержат глютен. Еще это, в частности, рожь и ячмень. Эти злаки сильно раздражают кишечник.
Соль, искусственные подсластители, пищевые добавки и консерванты, жареные продукты. Специи и сухофрукты. Во всех этих продуктах есть консерванты и химикаты. В результате, они сильно вредят печени.
Читайте также: Названы основные симптомы повышенного уровня сахара в крови
Кофеин и алкоголь. Они тяжело выводится из организма и, разумеется, перегружают печень. Лучше замените их зеленым чаем.
Итак, питание для того, чтобы очистить печень очень простая. Вы сами можете это увидеть! Более того, всегда можно выбирать разные продукты. А потому выполнять эти советы вам будет очень легко.
Задумывались ли вы, что стоит очистить печень? Ведь этот орган выполняет сразу несколько задач. И каждая из них является жизненно важной. Разумеется, очень важно заботиться о его здоровье, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Шаг к здоровью.
Итак, что же делать? В большинстве случаев просто стоит правильно питаться. Однако, советуем попробовать эту диету. Она поможет вам очистить печень естественным образом. Во-первых, это 100% натуральное средство. Во-вторых, придерживаться ее совсем не сложно.
В чем заключается работа печени?
Основная функция печени — выведение опасных веществ из организма. В частности, к ним относятся продукты обмена веществ.
Помимо этого, печень также выводит избыток гормонов. Проблемы в работе этого органа, например, могут привести к акне и болезненному предменструальному синдрому.
Что касается уровня сахара в крови, его тоже регулирует печень. А потому при сбоях вы чувствуете усталость, иногда увеличивается масса тела. В особо тяжелых случаях это приводит к диабету.
Помимо того, печень вырабатывает желчь. В результате проблем с ней мы получаем высокий уровень холестерина, плохое пищеварение и растяжение желудка. А также пищевые аллергии и плохое усвоение витаминов, а именно А, D, К и Е.
А потому важно очистить печень и помочь ей делать свою работу. Это избавит вас от многих проблем!
Почему стоит очистить печень?
Вы знали, что каждый день наше тело производит очень много токсинов? Они, в свою очередь, являются продуктом переработки пищи, которую мы едим.
Когда печень перегружена, в кровь поступает аммиак. Это вещество может нанести вред мозгу, нервной системе, почкам и печени. С другой стороны, при перегрузке печени высвобождается молочная кислота. Она вызывает хроническую усталость и боли в мышцах.
В большинстве случаев, избыток молочной кислоты — это причина беспокойства, головной боли, высокого давления и даже панических атак.
Помимо естественных процессов, источниками токсинов являются некоторые продукты. К ним относятся:
кофеин
алкоголь
соль
полуфабрикаты
наркотические вещества
лекарства
Существуют также экологические токсины. Это, например, сигаретный дым, пестициды и химикаты.
К счастью, существует натуральные средства. Это питание, в частности, поможет очистить печень при помощи некоторых продуктов.
Какие-то из них вы должны есть гораздо чаще, а употребление других строго ограничить. Желательно, чтобы вы соблюдали эту диету постоянно! Даже если вы не испытываете никаких проблем с печенью.
Зеленые продукты (можно есть без ограничений)
Фрукты обладают многими полезными свойствами. А потому составляют важную часть питания.
Итак, вот лучшие из них:
цитрусовые
папайя
персики
манго
дыни
красный виноград
ягоды
Растительная клетчатка в этих фруктах помогает быстрее вывести токсины. Помимо этого, она улучшает пищеварение. Стоит есть фрукты свежими. Ведь они гораздо полезнее, чем соки.
Овощи также помогают очистить печень. Среди них, к примеру, можно выделить:
артишоки
перец
свекла
брюссельская капуста
крестоцветные. Это брокколи, красная капуста, цветная капуста, белокочанная капуста, кресс-салат, шпинат.
морковь
огурец
тыква
сладкий картофель (батат)
помидор
бобы
проросшие семена
Эти овощи, в частности, помогают нейтрализовать тяжелые металлы, пестициды и другие химические вещества. Доказано, что эти вещества негативно влияют на организм. Однако мы с ними постоянно сталкиваемся.
Сырые семена, без соли, очень полезны. Чем чаще вы их едите, тем лучше. А самые полезные из них миндаль, бразильский орех, фундук, орех пекан, семена тыквы, а также семена подсолнечника, кунжута и льна.
Используйте оливковое масло высшего качества. Добавляйте в салаты масла из семян, к примеру подсолнечное. Как сами семена, эти масла содержат жировую основу, которая поглощает токсины.
Пейте хотя бы 8 стаканов воды в день. Речь идет о чистой, фильтрованной или воде в бутылках. Если вы любите кофе, то пейте его без кофеина.
Продукты желтого цвета (употреблять осторожно)
В частности, стоит меньше есть следующие продукты:
Зерновые: коричневый рис, кукуруза, овес. Ешьте их не более двух раз в день.
Рыба, в особенности, лосось, макрель, анчоусы и сардины. Стоит есть одну порцию в день.
Бананы и картофель. Чем меньше вы будете их есть, тем лучше. Максимум один раз в два дня.
Красные продукты (стоит не есть вообще)
Красное мясо и молочные продукты, включая яйца, молоко, сыр и йогурт. Дело в том, что молочные продукты — наиболее частый аллерген. Доказано, что при их употреблении у многих людей производятся антитела. Они, в свою очередь, вызывают реакцию иммунной системы.
Пшеница и другие зерна, которые содержат глютен. Еще это, в частности, рожь и ячмень. Эти злаки сильно раздражают кишечник.
Соль, искусственные подсластители, пищевые добавки и консерванты, жареные продукты. Специи и сухофрукты. Во всех этих продуктах есть консерванты и химикаты. В результате, они сильно вредят печени.
Читайте также: Названы основные симптомы повышенного уровня сахара в крови
Кофеин и алкоголь. Они тяжело выводится из организма и, разумеется, перегружают печень. Лучше замените их зеленым чаем.
Итак, питание для того, чтобы очистить печень очень простая. Вы сами можете это увидеть! Более того, всегда можно выбирать разные продукты. А потому выполнять эти советы вам будет очень легко.
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