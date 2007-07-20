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Врачи назвали пять смертельно опасных привычек

Врачи назвали пять смертельно опасных привычек5 привычек, которые убьют вас быстрее сигарет.

Курение сигарет вызывает привыкание и является одной из самых нездоровых привычек в мире. В США такое явление постепенно исчезает, процент взрослого курящего населения снизился с 42% в 1965 году до 15% в 2015 году.

Тем не менее, исследователи изучающие риски смертности, утверждают, что поскольку из страны «уходит» курение, теперь на первый план выходят другие факторы риска, намного опаснее, чем сигареты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.

Одиночество
Рост социальных сетей и ослабление личных контактов привели к тому, что бывший главный хирург Вивек Мурти назвал одиночество глобальной эпидемией. И это может быть смертельно.

Джулиана Холт-Лунстад, профессор психологии в Университете Бригама Янга, обнаружила в своих исследованиях, что одиночество уменьшает продолжительность жизни людей, эквивалентно курению 15 сигарет в день.

Сидячий образ жизни
Сидячий образ жизни увеличивает риск развития разных видов рака, как показывает исследование 2014 года.

Исследователи включили в свои мета-анализы данные четырех миллионов человек, и подсчитали, как часто они сидели, чтобы смотреть телевизор, работать и ездить на работу.

В итоге, пришли к выводам, что каждый час такого занятия увеличивает вероятность рака толстой кишки и легких.

Потеря сна
Центры по контролю и профилактике заболеваний назвали лишение сна проблемой общественного здравоохранения, так как от 50 до 70 миллионов человек в США имеют расстройство сна или бодрствования.

Профессор Валерий Гафаров из Всемирной организации здравоохранения отметил в 2015 году, что недостаточный сон повышает риск инсульта и сердечного приступа в той же степени, что и регулярное употребление сигарет.

Плохое питание
Многочисленные доказательства показали, что сладкие, обработанные пищевые продукты с высоким содержанием насыщенных жиров могут подвергать людей потенциально смертельным заболеваниям при одинаковых, если не более высоких, показателях, чем курение.

В 2016 году исследователи, изучающие риски смертности от плохого питания, пришли к выводу, что смертность превышает уровень смертности от алкоголя, наркотиков, незащищенного секса и комбинированного табака.

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Искусственный загар
В 2014 году исследователи опубликовали исследование в JAMA, в котором обнаружено, что искусственный загар приводит к большему количеству случаев рака кожи, чем курение с раком легких.

«Учитывая большое количество случаев рака кожи, связанных с так называемым солярием, свидетельствует о серьезной проблеме общественного здравоохранения», — писали исследователи.
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 Теги: вредные привычки, плохой сон

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Сегодня, 18:52 » Автор: Ирина Шевченко
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