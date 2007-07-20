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Медики рассказали, что нужно есть для здорового сердца

Медики рассказали, что нужно есть для здорового сердцаБолее 50% смертей из-за сердечно-сосудистых заболеваний можно было бы предотвратить.

Согласно последним проведенным исследованиям, восемь человек среднего возраста из десяти находятся на пути к серьезным заболеваниям сердца. Это одна из основных причин смерти по всей планете.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на STEAKLOVERS.RU.

По счастью, те же самые исследования показали, что более 50% смертей из-за сердечно-сосудистых заболеваний можно было бы предотвратить простой переменой диеты. Можно сказать — здоровье вашего сердца находится у вас же в тарелке. Вот семь главных продуктов, которые спасут вас от неприятной болезни: советуем включить их в свое меню немедленно.

Темный шоколад

Отличная новость для всех, кто не мыслит своей жизни без сладкого: исследования показали несомненную пользу темного шоколада для сердца. Ученые связывают этот факт с большим количеством содержащихся в продукте полифенолов и флавонолов — противовоспалительных элементов, защищающих всю сердечно-сосудистую систему.

Эдамаме

Соевые бобы — отличный источник магния, фолиевой кислоты и калия. Эти питательные вещества могут помочь снизить кровяное давление и поддерживать здоровье сердца, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Эдамаме защищает сердце, повышая способность организма вырабатывать липопротеины низкой плотности (ЛПНП): рецепторы, которые действуют как вышибалы, вытягивая «плохой» холестерин из крови. Ученые из Университета Лидса проанализировали ряд исследований и обнаружили, что риск сердечно-сосудистых заболеваний значительно снижен у тех людей, кто потребляет эдамаме на регулярной основе.

Чай ройбуш

Недавнее исследование, проведенное в Университете штата Пенсильвания, показало, что люди, которые плохо реагируют на стрессовые ситуации, имеют повышенный уровень воспаления в организме. Это напрямую связано с ожирением, а также с такими проблемами, как диабет, болезни сердца и рак. Когда тревога зашкаливает, вы отдаетесь на милость гормона стресса, кортизола. Он способствует перемещению липидов из кровотока в жировые клетки. Чай ройбуш содержит уникальный флавоноид аспалатин, снижающий количество гормонов стресса, вызывающих голод и накопление жиров. Это значит, что сердце будет надежно ограничено от появления жировых бляшек.

Помидоры

Помидоры особенно богаты ликопином, антиоксидантом, содержание которого в отличие от большинства питательных веществ в свежих продуктах увеличивается после приготовления и обработки. Десятки исследований свидетельствуют о взаимосвязи между регулярным потреблением ликопина и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, повреждения кожи и некоторых видов рака.

Грецкие орехи

Грецкие орехи полны антиоксидантами и омега-3 жирными кислотами, которые могут значительно снизить риск заболеваний сердца. Наиболее полный обзор клинических испытаний по потреблению орехов в отношении сердечно-сосудистых заболеваний показал, что потребление только 10 граммов грецких орехов пять дней в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на 40 процентов!

Льняное семя

Льняное семя — богатейший источник тех же омега-3 жиров, которые помогают снизить воспалительные процессы, предотвратить перепады настроения и предохранить от болезней сердца и диабета.

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Проросший чеснок

Ученые сообщают, что именно проросший чеснок имеет даже большее положительное влияние на сердце, чем свежий. Исследования показали: содержащиеся здесь антиоксиданты спустя несколько недель существенно снижают количество бляшек в артериях.
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 Теги: Медики, сердце, здоровье сердца

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Сегодня, 20:22 » Автор: Едгар Букмирза
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