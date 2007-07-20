Раздел: Медицина
Человечеству предрекли скорое вымирание: названа причина
Супербактерии уже к 2050 году станут причиной смерти более 10 миллионов человек.
Журнал Nature Biotechnology опубликовал доводы американских микробиологов, утверждающих, что человеческую популяцию погубят супербактерии. Современная наука, по словам исследователей, не может предоставить по-настоящему эффективных против бактерий лекарств.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
«Отсутствие возможностей по разработке антибиотиков нового поколения приведет к тому, что супербактерии уже к 2050 году станут причиной смерти более 10 миллионов человек», - поделились печальным прогнозом научные эксперты из Управления биомедицинских исследований в США.
По их словам, несмотря на усилия и финансовые вложения, ведущие фармацевтические компании не в состоянии изготовить необходимых для уничтожения супербактерий препаратов. Ученые отмечают, что сегодня известны не более 12 эффективных антибиотиков, в то время как численность разных типов супербактерий приближается к нескольким тысячам.
Читайте также: Ученые предрекли скорое вымирание жирафов
В США на сегодняшний день статистика такова: ежегодно устойчивыми к антибиотикам бактериями заражается не менее 2 миллионов человек, а 23 тысячи человек умирают от последствий, связанных с таким заражением. Микробиологи полагают, что, возможно, медицине стоит вернуться к тем антибиотикам, которыми лечили пациентов последние 50 лет, - и доработать их.
Журнал Nature Biotechnology опубликовал доводы американских микробиологов, утверждающих, что человеческую популяцию погубят супербактерии. Современная наука, по словам исследователей, не может предоставить по-настоящему эффективных против бактерий лекарств.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
«Отсутствие возможностей по разработке антибиотиков нового поколения приведет к тому, что супербактерии уже к 2050 году станут причиной смерти более 10 миллионов человек», - поделились печальным прогнозом научные эксперты из Управления биомедицинских исследований в США.
По их словам, несмотря на усилия и финансовые вложения, ведущие фармацевтические компании не в состоянии изготовить необходимых для уничтожения супербактерий препаратов. Ученые отмечают, что сегодня известны не более 12 эффективных антибиотиков, в то время как численность разных типов супербактерий приближается к нескольким тысячам.
Читайте также: Ученые предрекли скорое вымирание жирафов
В США на сегодняшний день статистика такова: ежегодно устойчивыми к антибиотикам бактериями заражается не менее 2 миллионов человек, а 23 тысячи человек умирают от последствий, связанных с таким заражением. Микробиологи полагают, что, возможно, медицине стоит вернуться к тем антибиотикам, которыми лечили пациентов последние 50 лет, - и доработать их.
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