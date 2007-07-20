Человечеству предрекли скорое вымирание: названа причина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Микробиологи назвали главную угрозу для человечества На данный момент не существует эффективных средств от супербактерий.

Ученые назвали самых опасных супербактерий 70% бактерий уже имеют устойчивость, как минимум, к одному из антибиотиков.

В Австралии создали альтернативу антибиотикам Разработка студентки университета Мельбурна может стать альтернативой антибиотикам.