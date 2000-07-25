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Раздел: Медицина  
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В цветных карандашах нашли опасные канцерогены

В цветных карандашах нашли опасные канцерогены Выявленные вещества способны вызывать рак.

Многие цветные карандаши могут содержать опасные токсины, которые вызывают онкологические заболевания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

К такому выводу пришли эксперты немецкого фонда Stiftung Warentest, которые проверили 17 упаковок цветных карандашей, 12 наборов фломастеров и 6 тюбиков с чернилами, продающихся в Германии.

В ходе исследований эксперты обнаружили в цветных карандашах избыточное количество полициклических ароматических гидрокарбонатов. Стоит отметить, что степень токсичности карандашей не влияет на их стоимость. Ученые выяснили, что самые дорогие наборы были самыми токсичными.

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Всего безопасными признаны 5 из 17 наборов.
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 Теги: карандаши, рак

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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