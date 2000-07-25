Раздел: Медицина
Врачи рассказали, что нельзя делать на полный желудок
Между приемом пищи и этими действиями лучше подождать несколько часов.
Что вы обычно делаете после сытного обеда или ужина? Наверняка, вам хочется полежать и посмотреть телевизор или немножко подремать. Однако, чтобы органы пищеварения без проблем справлялись со своими функциями, нужно им в этом помочь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Какие вещи категорически нельзя делать сразу после приема пищи?
Нельзя есть ягоды и фрукты после еды. Хоть эти продукты и являются очень полезным десертом, но их употребление после основного приема пищи принесет огромный вред. Попадая в желудок, они будут ждать, когда переварится предыдущая пища и вскоре начнется процес брожения. Лучше есть фрукты и ягоды за час до еды, или как отдельный перекус в первой половине дня.
Нельзя сразу после еды нагружать себя физической нагрузкой. Начать физическую активность лучше через 20-30 минут после еды, когда уже запустились все процессы пищеварения. Тогда она принесет пользу, улучшив обмен веществ.
Не стоит есть сладости после еды, ведь это одна из причин лишнего веса, переедания и тяжести в желудке. Если уж очень хочется кусочек торта, устройте себе отдельный перекус до 12 часов дня.
После приема пищи нельзя пить холодные напитки. Любые холодные напитки, даже обычная вода, усложняют переваривание пищи, раздражают органы пищеварения. Это может привести к изжоге и болезненным ощущениям в желудке.
Курение сразу после еды резко уменьшает содержание кислорода в крови. А это, в свою очередь, спазмирует сосуды. Происходит сбой во всем организме, ухудшается процесс пищеварения. Как следствие — возникают боли в животе не от пищи, а от курения.
Нельзя сразу ложиться спать. Сон после приема пищи может привести к гастриту и более серьезным патологиям пищеварительного тракта, поскольку он замедляет процесс переваривания пищи и она надолго остается в желудке.
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Не стоит сразу принимать горячий душ. Во время этой процедуры увеличивается прилив крови к вашим конечностям, а желудок страдает от недостаточного кровоснабжения, и, в итоге, не может правильно выполнять свою работу. Лучше принять душ через 1-2 часа после еды.
Что вы обычно делаете после сытного обеда или ужина? Наверняка, вам хочется полежать и посмотреть телевизор или немножко подремать. Однако, чтобы органы пищеварения без проблем справлялись со своими функциями, нужно им в этом помочь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Какие вещи категорически нельзя делать сразу после приема пищи?
Нельзя есть ягоды и фрукты после еды. Хоть эти продукты и являются очень полезным десертом, но их употребление после основного приема пищи принесет огромный вред. Попадая в желудок, они будут ждать, когда переварится предыдущая пища и вскоре начнется процес брожения. Лучше есть фрукты и ягоды за час до еды, или как отдельный перекус в первой половине дня.
Нельзя сразу после еды нагружать себя физической нагрузкой. Начать физическую активность лучше через 20-30 минут после еды, когда уже запустились все процессы пищеварения. Тогда она принесет пользу, улучшив обмен веществ.
Не стоит есть сладости после еды, ведь это одна из причин лишнего веса, переедания и тяжести в желудке. Если уж очень хочется кусочек торта, устройте себе отдельный перекус до 12 часов дня.
После приема пищи нельзя пить холодные напитки. Любые холодные напитки, даже обычная вода, усложняют переваривание пищи, раздражают органы пищеварения. Это может привести к изжоге и болезненным ощущениям в желудке.
Курение сразу после еды резко уменьшает содержание кислорода в крови. А это, в свою очередь, спазмирует сосуды. Происходит сбой во всем организме, ухудшается процесс пищеварения. Как следствие — возникают боли в животе не от пищи, а от курения.
Нельзя сразу ложиться спать. Сон после приема пищи может привести к гастриту и более серьезным патологиям пищеварительного тракта, поскольку он замедляет процесс переваривания пищи и она надолго остается в желудке.
Читайте также: В цветных карандашах нашли опасные канцерогены
Не стоит сразу принимать горячий душ. Во время этой процедуры увеличивается прилив крови к вашим конечностям, а желудок страдает от недостаточного кровоснабжения, и, в итоге, не может правильно выполнять свою работу. Лучше принять душ через 1-2 часа после еды.
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