» » Ученые выяснили, зачем снятся сны
Раздел: Медицина  
0

Ученые выяснили, зачем снятся сны

Ученые выяснили, зачем снятся сны Большое исследование провели в Великобритании.

Группа британских исследователей, представляющих Университет в Суонси, заявила, что ей удалось понять основную роль сновидений. По мнению специалистов, верным является довольно популярное на сегодняшний день предположение — сны помогают человеку осмыслить события и эмоции, с которыми человек столкнулся на протяжении дня, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

Узнать природу сновидений долгое время было довольно трудно по объективным причинам — в то время, когда человек видит сны, он не может поделиться своими впечатлениями, после пробуждения он не обязательно в точности сможет воспроизвести все детали сновидения, а непосредственно «заглянуть» кому-либо в сон, по большому счёту, невозможно и сегодня, пусть некоторые попытки в этом направлении и предпринимаются.

Долгое время сны воспринимались как явление мистическое, и вплоть до конца XIX века люди почти всегда видели в них контакт со сверхъестественным, а толкования снов, по сути, представляли собой попытки расшифровать послание неких таинственных сил. С развитием психологии некоторые учёные пришли к выводу, что всерьёз толковать сны не имеет смысла, а другие (в частности, Зигмунд Фрейд и Карл Юнг) попытались увидеть в сновидениям ключ к человеческой психологии. С тех пор учёные предлагали различные объяснения природе сновидений, однако к единому мнению различные исследователи не пришли до сих пор.

Авторы нового исследования пригласили к участию в нём двадцать студентов, каждый из которых хорошо запоминал свои сны и мог воспроизвести их. Каждого из участников попросили вести дневник, в который следовало записывать события, произошедшие в течение дня, мысли, пришедшие в голову за это время, а также сны, которые каждый из студентов видел ночью.

Впоследствии, сопоставляя записи, специалисты пришли к выводу, что рассказы о дневных событиях и мыслях содержали те же «ключевые слова», будь то персонаже или какие-либо другие образы. В некоторых случаях ассоциации были чуть менее очевидными, но тоже почти несомненными. Например, студент, придававший большое значение грядущим президентским выборам, во сне встретился с человеком, который на следующий день покидает свое рабочее место против собственной воли.

Специалисты отмечают, что чем усерднее участник вёл дневник, тем больше «пересечений» между его жизнью и снами удалось обнаружить учёным.

Читайте также: В цветных карандашах нашли опасные канцерогены

Исследование было опубликовано в научном издании Social Cognitive and Affective
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: сновидения, исследование

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
     360
     0

Похожие новости по теме

Японские ученые подтвердили влияние курения на слух Японские ученые подтвердили влияние курения на слух

Согласно исследованию, курение существенно увеличивает риск проблем со слухом.

Ученые определили идеальный день недели для секса Ученые определили идеальный день недели для секса

Специалисты провели исследование и нашли связь между днями недели и желанием интимной близости.

Кому чаще всего снятся кошмары и как с ними бороться Кому чаще всего снятся кошмары и как с ними бороться

Ученые провели исследование, чтобы выяснить, каким людям чаще всего снятся страшные сны.

Во время сна бег времени замедляется Во время сна бег времени замедляется

Существенное различие между сном и явью состоит в возможности контролировать себя.

В полнолуние людям чаще снятся красивые сновидения В полнолуние людям чаще снятся красивые сновидения

К такому выводу пришли ученые. Ученые установили: самые прекрасные и странные сны человеку снятся в полнолуние. Данные были установлены Университетом Хертфордшира.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх