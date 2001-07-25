Раздел: Медицина
Ученые выяснили, зачем снятся сны
Большое исследование провели в Великобритании.
Группа британских исследователей, представляющих Университет в Суонси, заявила, что ей удалось понять основную роль сновидений. По мнению специалистов, верным является довольно популярное на сегодняшний день предположение — сны помогают человеку осмыслить события и эмоции, с которыми человек столкнулся на протяжении дня, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Узнать природу сновидений долгое время было довольно трудно по объективным причинам — в то время, когда человек видит сны, он не может поделиться своими впечатлениями, после пробуждения он не обязательно в точности сможет воспроизвести все детали сновидения, а непосредственно «заглянуть» кому-либо в сон, по большому счёту, невозможно и сегодня, пусть некоторые попытки в этом направлении и предпринимаются.
Долгое время сны воспринимались как явление мистическое, и вплоть до конца XIX века люди почти всегда видели в них контакт со сверхъестественным, а толкования снов, по сути, представляли собой попытки расшифровать послание неких таинственных сил. С развитием психологии некоторые учёные пришли к выводу, что всерьёз толковать сны не имеет смысла, а другие (в частности, Зигмунд Фрейд и Карл Юнг) попытались увидеть в сновидениям ключ к человеческой психологии. С тех пор учёные предлагали различные объяснения природе сновидений, однако к единому мнению различные исследователи не пришли до сих пор.
Авторы нового исследования пригласили к участию в нём двадцать студентов, каждый из которых хорошо запоминал свои сны и мог воспроизвести их. Каждого из участников попросили вести дневник, в который следовало записывать события, произошедшие в течение дня, мысли, пришедшие в голову за это время, а также сны, которые каждый из студентов видел ночью.
Впоследствии, сопоставляя записи, специалисты пришли к выводу, что рассказы о дневных событиях и мыслях содержали те же «ключевые слова», будь то персонаже или какие-либо другие образы. В некоторых случаях ассоциации были чуть менее очевидными, но тоже почти несомненными. Например, студент, придававший большое значение грядущим президентским выборам, во сне встретился с человеком, который на следующий день покидает свое рабочее место против собственной воли.
Специалисты отмечают, что чем усерднее участник вёл дневник, тем больше «пересечений» между его жизнью и снами удалось обнаружить учёным.
Читайте также: В цветных карандашах нашли опасные канцерогены
Исследование было опубликовано в научном издании Social Cognitive and Affective
Группа британских исследователей, представляющих Университет в Суонси, заявила, что ей удалось понять основную роль сновидений. По мнению специалистов, верным является довольно популярное на сегодняшний день предположение — сны помогают человеку осмыслить события и эмоции, с которыми человек столкнулся на протяжении дня, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Узнать природу сновидений долгое время было довольно трудно по объективным причинам — в то время, когда человек видит сны, он не может поделиться своими впечатлениями, после пробуждения он не обязательно в точности сможет воспроизвести все детали сновидения, а непосредственно «заглянуть» кому-либо в сон, по большому счёту, невозможно и сегодня, пусть некоторые попытки в этом направлении и предпринимаются.
Долгое время сны воспринимались как явление мистическое, и вплоть до конца XIX века люди почти всегда видели в них контакт со сверхъестественным, а толкования снов, по сути, представляли собой попытки расшифровать послание неких таинственных сил. С развитием психологии некоторые учёные пришли к выводу, что всерьёз толковать сны не имеет смысла, а другие (в частности, Зигмунд Фрейд и Карл Юнг) попытались увидеть в сновидениям ключ к человеческой психологии. С тех пор учёные предлагали различные объяснения природе сновидений, однако к единому мнению различные исследователи не пришли до сих пор.
Авторы нового исследования пригласили к участию в нём двадцать студентов, каждый из которых хорошо запоминал свои сны и мог воспроизвести их. Каждого из участников попросили вести дневник, в который следовало записывать события, произошедшие в течение дня, мысли, пришедшие в голову за это время, а также сны, которые каждый из студентов видел ночью.
Впоследствии, сопоставляя записи, специалисты пришли к выводу, что рассказы о дневных событиях и мыслях содержали те же «ключевые слова», будь то персонаже или какие-либо другие образы. В некоторых случаях ассоциации были чуть менее очевидными, но тоже почти несомненными. Например, студент, придававший большое значение грядущим президентским выборам, во сне встретился с человеком, который на следующий день покидает свое рабочее место против собственной воли.
Специалисты отмечают, что чем усерднее участник вёл дневник, тем больше «пересечений» между его жизнью и снами удалось обнаружить учёным.
Читайте также: В цветных карандашах нашли опасные канцерогены
Исследование было опубликовано в научном издании Social Cognitive and Affective
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