Раздел: Медицина
Медики рассказали, почему стоит употреблять мяту
Названы 5 главных полезных свойств этого растения.
Всем нам известна мята, как успокоительное средство, которое способно эффективно бороться со стрессом и благотворно влиять на качество сна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Впрочем, успокоительными свойствами чудодейственная мята не ограничивается. Мяту также полезно пить для укрепления всего организма, а также для красоты и похудения, о чем свидетельствуют различные исследования ученых, доказывающие полезность этого ароматного растения.
Мята стимулирует потерю веса и улучшает пищеварение
Учеными доказано, что мята не только избавит от раздражительности и нервозности, но и поможет похудеть. Об этом свидетельствуют результаты исследований, которые доказали, что за счет повышения мышечного энергетического обмена, мята может стимулировать потерю веса. Кроме того, мята помогает уменьшить чувство голова и снизить количество потребляемых калорий.
Мята проводит щадящий детокс
С помощью мяты можно очисть организм от ненужных шлаков и токсинов. Лепестки ароматной мяты способствуют улучшению пищеварения, устранению тошноты, а также являются отличным вспомогательным средством для поддержания здоровья организма во время диеты, восполняя нехватку питательных веществ и витаминов. Кроме того, мята обладает желчегонным и мочегонным действием.
Мята улучшает состояние кожи
Мята благотворно действует на кожу и способствует повышению ее упругости и мягкости. Кроме того, входящие в состав растения полезные вещества делают кожу увлажненной, а наружное использование мяты очищает, снимает воспаление и обладает антисептическими свойствами, способными устранить акне и заживить ранки.
Мята способствует повышению производительности
Одно из исследований ученых установило, что даже просто понюхав мяту можно повысить мотивацию и зарядиться энергией. В частности, специалисты утверждают, что запах мяты может быть полезен для повышения бдительности, мотивации и производительности. К таким выводам ученые пришли после проведения исследования, которое показало, что запах мяты может способствовать общему повышению внимательности, ввиду чего участники эксперимента дольше остаются сконцентрированными на выполнении задания и показывают лучшие результаты.
Мята укрепляет волосы и стимулирует их рост
Мята содержат витамины A, C и B12, биологически активный компонент ментол и другие питательные вещества, полезные не только для здоровья, но и для красоты наших волос. Мята эффективно очищает волосы и кожу головы от загрязнений, обладает успокаивающим и бактерицидным эффектом, устраняя раздражение кожи, укрепляет волосы и избавляет от ломкости.
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Кроме того, ментол, содержащийся в мяте усиливает микроциркуляцию крови, в результате чего активизируется рост волос, а волосяные луковицы получают больше полезных веществ.
Всем нам известна мята, как успокоительное средство, которое способно эффективно бороться со стрессом и благотворно влиять на качество сна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Впрочем, успокоительными свойствами чудодейственная мята не ограничивается. Мяту также полезно пить для укрепления всего организма, а также для красоты и похудения, о чем свидетельствуют различные исследования ученых, доказывающие полезность этого ароматного растения.
Мята стимулирует потерю веса и улучшает пищеварение
Учеными доказано, что мята не только избавит от раздражительности и нервозности, но и поможет похудеть. Об этом свидетельствуют результаты исследований, которые доказали, что за счет повышения мышечного энергетического обмена, мята может стимулировать потерю веса. Кроме того, мята помогает уменьшить чувство голова и снизить количество потребляемых калорий.
Мята проводит щадящий детокс
С помощью мяты можно очисть организм от ненужных шлаков и токсинов. Лепестки ароматной мяты способствуют улучшению пищеварения, устранению тошноты, а также являются отличным вспомогательным средством для поддержания здоровья организма во время диеты, восполняя нехватку питательных веществ и витаминов. Кроме того, мята обладает желчегонным и мочегонным действием.
Мята улучшает состояние кожи
Мята благотворно действует на кожу и способствует повышению ее упругости и мягкости. Кроме того, входящие в состав растения полезные вещества делают кожу увлажненной, а наружное использование мяты очищает, снимает воспаление и обладает антисептическими свойствами, способными устранить акне и заживить ранки.
Мята способствует повышению производительности
Одно из исследований ученых установило, что даже просто понюхав мяту можно повысить мотивацию и зарядиться энергией. В частности, специалисты утверждают, что запах мяты может быть полезен для повышения бдительности, мотивации и производительности. К таким выводам ученые пришли после проведения исследования, которое показало, что запах мяты может способствовать общему повышению внимательности, ввиду чего участники эксперимента дольше остаются сконцентрированными на выполнении задания и показывают лучшие результаты.
Мята укрепляет волосы и стимулирует их рост
Мята содержат витамины A, C и B12, биологически активный компонент ментол и другие питательные вещества, полезные не только для здоровья, но и для красоты наших волос. Мята эффективно очищает волосы и кожу головы от загрязнений, обладает успокаивающим и бактерицидным эффектом, устраняя раздражение кожи, укрепляет волосы и избавляет от ломкости.
Читайте также: Врачи рассказали, что нельзя делать на полный желудок
Кроме того, ментол, содержащийся в мяте усиливает микроциркуляцию крови, в результате чего активизируется рост волос, а волосяные луковицы получают больше полезных веществ.
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