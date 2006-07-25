Раздел: Медицина
Ученые обнаружили связь между ожирением и болезнями психики
Люди склонны "заедать" стрессы и проблемы.
Психиатры прокомментировали влияние избыточной массы тела на поведение и мышление человека. Лишний вес назвали причиной психических расстройств, который может спровоцировать развитие фобий, навязчивых состояний и других негативных психологических факторов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«С развитием ожирения как болезни развивается много психологических аспектов ожирения. Когда люди стесняются своего тела, есть попытка его наказать, за то, что оно такое есть, попытка его не слушать, потому что оно не нравится. Это ухудшает ситуацию», — сообщила психотерапевт Анна Коршунова.
Врач-психиатр подмечает, что есть с запасом люди начинают именно в ситуациях наличия проблем. Но есть выход из этой сложной круговой поруки, стоит вовремя решать свои проблемы и отказываться от такого временно действующего метода как «заедание ситуации». Очевидно, что многие люди регулярно едят больше пищи, чем им нужно, поэтому ожирение стало такой проблемой в последние годы.
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В прошлом люди были более активными, и у них не было широкого ассортимента «нездоровых» продуктов, которые доступны сегодня. В настоящее время еда относительно дешевая, обильная, и люди избалованы выбором ассортимента в супермаркете. Поэтому неудивительно, что в конечном итоге приходится есть больше еды, чем нужно.
Психиатры прокомментировали влияние избыточной массы тела на поведение и мышление человека. Лишний вес назвали причиной психических расстройств, который может спровоцировать развитие фобий, навязчивых состояний и других негативных психологических факторов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«С развитием ожирения как болезни развивается много психологических аспектов ожирения. Когда люди стесняются своего тела, есть попытка его наказать, за то, что оно такое есть, попытка его не слушать, потому что оно не нравится. Это ухудшает ситуацию», — сообщила психотерапевт Анна Коршунова.
Врач-психиатр подмечает, что есть с запасом люди начинают именно в ситуациях наличия проблем. Но есть выход из этой сложной круговой поруки, стоит вовремя решать свои проблемы и отказываться от такого временно действующего метода как «заедание ситуации». Очевидно, что многие люди регулярно едят больше пищи, чем им нужно, поэтому ожирение стало такой проблемой в последние годы.
Читайте также: Ученые выяснили, зачем снятся сны
В прошлом люди были более активными, и у них не было широкого ассортимента «нездоровых» продуктов, которые доступны сегодня. В настоящее время еда относительно дешевая, обильная, и люди избалованы выбором ассортимента в супермаркете. Поэтому неудивительно, что в конечном итоге приходится есть больше еды, чем нужно.
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