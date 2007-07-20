Раздел: Медицина
Назван самый полезный продукт для очищения организма
Как похудеть и вывести токсины с помощью имбиря.
Ценность имбиря в его подземной части. Мясистый, разветвленный корень этого растения содержит целый ряд полезных веществ, микро– и макроэлементов, среди которых: аспарагин, алюминий, кальций, хром, холин, марганец, магний, фосфор, кремний, калий, натрий, железо, германий, каприловая, линолиевая, олеиновая и никотиновая кислоты, жиры, волокно, витамины С, А, В1, В2. Также в составе корня имбиря есть все незаменимые аминокислоты, включая треонин, триптофан, лейзин, фениланин, метионин, валин и другие, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
В имбирном корне содержится 1–3 % эфирного масла. Именно оно придает корневищу особый терпкий и пряный аромат. Основными компонентами масла являются: цингиберен (зингиберен) – до 70 %, крахмал – 4 %, гингерол —1,5 % (а также камфен, линалоол, гингерин, фелландрен, бисаболен, борнеол, цитраль, цинеол, сахар и жир).
Пикантный жгучий вкус имбирному корню придает фенолоподобное вещество гингерол. Имбирь широко применяется при различных заболеваниях, в том числе для очищения организма и избавления от лишнего веса. Для очищения и похудения пьют имбирный чай. Для этого 1 ч. ложку натертого имбирного корня залить 1 стаканом кипятка. Настоять 20–30 минут. Пить 3–4 раза в день.
Еще один рецепт приготовления имбирного чая: на 1/2 л воды вам понадобится: свежий корень имбиря (3–4 см); кардамон – 2 стручка; щепотка молотой корицы (по желанию); 1 ч. ложка зеленого чая без добавок; 3 ч. ложки цветочного меда; гвоздика; 1/2 лимона. Заварить зеленый чай как обычно, настоять 5 минут, затем процедить. Чай (без чаинок) вылить в кастрюлю из нержавеющей стали, добавить кардамон, мелко порубленный корень имбиря, корицу, гвоздику. Довести до кипения. На маленьком огне варить 20 минут. Затем добавить мед и лимон (сначала выжать из него сок, а потом бросить в кастрюлю остатки лимона вместе с кожурой). Варить 5 минут. После этого кастрюлю снять с огня и настаивать чай 15–20 минут. Затем через ситечко перелить чай из кастрюли в удобную емкость.
Черный (зеленый) чай с имбирем. Натереть свежий имбирь на мелкой терке (или 1/2 ч. ложки сушеного имбиря). Засыпать его вместе с заваркой в термос, залить кипятком, настаивать 20 минут, процедить. Такой чай очень полезен: он не только обладает приятным свежим вкусом и ароматом, но и помогает при кашле, бодрит.
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Имбирь – известный антиоксидант, поэтому употребление чашечки такого чая в день может рассматриваться как элемент борьбы за чистую, сияющую кожу без морщин и крепкое здоровье в любом возрасте.
Ценность имбиря в его подземной части. Мясистый, разветвленный корень этого растения содержит целый ряд полезных веществ, микро– и макроэлементов, среди которых: аспарагин, алюминий, кальций, хром, холин, марганец, магний, фосфор, кремний, калий, натрий, железо, германий, каприловая, линолиевая, олеиновая и никотиновая кислоты, жиры, волокно, витамины С, А, В1, В2. Также в составе корня имбиря есть все незаменимые аминокислоты, включая треонин, триптофан, лейзин, фениланин, метионин, валин и другие, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
В имбирном корне содержится 1–3 % эфирного масла. Именно оно придает корневищу особый терпкий и пряный аромат. Основными компонентами масла являются: цингиберен (зингиберен) – до 70 %, крахмал – 4 %, гингерол —1,5 % (а также камфен, линалоол, гингерин, фелландрен, бисаболен, борнеол, цитраль, цинеол, сахар и жир).
Пикантный жгучий вкус имбирному корню придает фенолоподобное вещество гингерол. Имбирь широко применяется при различных заболеваниях, в том числе для очищения организма и избавления от лишнего веса. Для очищения и похудения пьют имбирный чай. Для этого 1 ч. ложку натертого имбирного корня залить 1 стаканом кипятка. Настоять 20–30 минут. Пить 3–4 раза в день.
Еще один рецепт приготовления имбирного чая: на 1/2 л воды вам понадобится: свежий корень имбиря (3–4 см); кардамон – 2 стручка; щепотка молотой корицы (по желанию); 1 ч. ложка зеленого чая без добавок; 3 ч. ложки цветочного меда; гвоздика; 1/2 лимона. Заварить зеленый чай как обычно, настоять 5 минут, затем процедить. Чай (без чаинок) вылить в кастрюлю из нержавеющей стали, добавить кардамон, мелко порубленный корень имбиря, корицу, гвоздику. Довести до кипения. На маленьком огне варить 20 минут. Затем добавить мед и лимон (сначала выжать из него сок, а потом бросить в кастрюлю остатки лимона вместе с кожурой). Варить 5 минут. После этого кастрюлю снять с огня и настаивать чай 15–20 минут. Затем через ситечко перелить чай из кастрюли в удобную емкость.
Черный (зеленый) чай с имбирем. Натереть свежий имбирь на мелкой терке (или 1/2 ч. ложки сушеного имбиря). Засыпать его вместе с заваркой в термос, залить кипятком, настаивать 20 минут, процедить. Такой чай очень полезен: он не только обладает приятным свежим вкусом и ароматом, но и помогает при кашле, бодрит.
Читайте также: Назван фрукт, улучшающий зрение лучше моркови
Имбирь – известный антиоксидант, поэтому употребление чашечки такого чая в день может рассматриваться как элемент борьбы за чистую, сияющую кожу без морщин и крепкое здоровье в любом возрасте.
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