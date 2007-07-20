Раздел: Медицина
Врачи рассказали, какие напитки опасны для здоровья сердца
Сладкие соки вредят сердцу.
Взрослые люди старше 45 лет, которые употребляют большое количество сладких напитков, в том числе фруктовые соки, больше подвержены риску умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, и других причин.
К такому выводу пришли ученые, представившие предварительные результаты своего исследования на встрече Американской ассоциации изучения сердечных заболеваний, передает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Четверть участников исследования, которые потребляли ежедневно более 700 грамм сладких напитков, имели в два раза более высокий риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто почти не употребляет такие напитки. Впрочем, исследование не обнаружило связи между частотой употребления сладкой пищи и риском смерти. Вероятно, это связано с тем, как сахар поступает в организм человека.
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В работе ученых исследовались данные о почти 18 тыс. американцев, которые сообщали сведения о себе в течение шести лет, на протяжении которых ученые анализировали сообщения о смерти и ее причины
Взрослые люди старше 45 лет, которые употребляют большое количество сладких напитков, в том числе фруктовые соки, больше подвержены риску умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, и других причин.
К такому выводу пришли ученые, представившие предварительные результаты своего исследования на встрече Американской ассоциации изучения сердечных заболеваний, передает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Четверть участников исследования, которые потребляли ежедневно более 700 грамм сладких напитков, имели в два раза более высокий риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто почти не употребляет такие напитки. Впрочем, исследование не обнаружило связи между частотой употребления сладкой пищи и риском смерти. Вероятно, это связано с тем, как сахар поступает в организм человека.
Читайте также: "Диетические" продукты, мешающие избавиться от лишнего веса
В работе ученых исследовались данные о почти 18 тыс. американцев, которые сообщали сведения о себе в течение шести лет, на протяжении которых ученые анализировали сообщения о смерти и ее причины
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