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Раздел: Медицина  
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Эти продукты можно есть перед сном даже тем, кто на диете

Эти продукты можно есть перед сном даже тем, кто на диетеЭксперты назвали полезные перекусы.

Что делать, если поздним вечером захотелось перекусить? Выбрать что-нибудь из нашего списка! Эксперты собрали самые лёгкие и вкусные снеки — их можно без зазрения совести съесть на ночь.

а-да, помимо кефира и яблок существует масса вариантов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Черешня

Самый летний перекус — черешня. Эти ягоды не только насыщают, но и утоляют жажду. То, что нужно для жарких вечеров.

Банан с миндальной пастой

Сытный перекус после тренировки — половинки банана с миндальной пастой (можно и с арахисовой). Главное — не увлечься и не съесть больше, чем нужно.

Киви

Киви содержит витамины и минералы, кроме того, в нём совсем мало калорий. Зрелые плоды очень сладкие, перекусывать ими одно удовольствие.

Фисташки

Пакетик с орешками удобно положить в сумку — вы легко сможете перекусить по дороге домой, если задержитесь на работе (двадцать граммов фисташек содержат чуть больше ста калорий).

Протеиновый смузи

Отличный вариант, если вы поздно вернулись после тренировки. Просто смешайте в блендере протеин с бананом, молоком или водой.

Ягоды годжи

Нет, нам не надоело рассказывать о достоинствах ягод годжи. Горсть этого суперфуда надолго избавит вас от голода. Кроме того, ягоды годжи — это сушёный продукт, то есть все полезные компоненты находятся в максимальной концентрации.

Хлебец с сыром

В одном среднем хлебце содержится около 30—40 калорий. Положите на хлебец кусочек любимого сыра — и у вас получится полезный и натуральный перекус.

Овсянка

Овсянку можно есть не только утром. Если вы проголодались вечером, залейте несколько столовых ложек овсяных хлопьев кипятком и дополните их йогуртом или ягодами. Перекус в пределах 200 калорий готов.

Йогурт

Натуральный йогурт быстро насыщает и почти не содержит калорий. Веганы могут выбрать кокосовый йогурт — сейчас его всё чаще можно встретить в экомагазинчиках в центре города.

Блинчик

Блинчик скорее можно отнести к разделу «то, что осталось после завтрака» — вряд ли вам захочется печь блины на ночь глядя. Но если блинчик остался с утра, он точно спасёт вас от голода. Кстати, цельнозерновые блинчики считаются самыми сытными — в них много клетчатки.

Тыквенные семечки

Если все орехи вам уже надоели, попробуйте тыквенные семечки. Они богаты полезными жирами, не содержат углеводов и мгновенно насыщают.

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Яйцо

Классика низкокалорийных перекусов — варёные яйца. Да, они вкусны сами по себе, но если добавить к ним листья салата и бальзамик, получится салат не хуже, чем в ресторане.
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 Теги: перекусы, похудение

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Сегодня, 18:01 » Автор: Ирина Шевченко
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