Раздел: Медицина
Эти продукты можно есть перед сном даже тем, кто на диете
Эксперты назвали полезные перекусы.
Что делать, если поздним вечером захотелось перекусить? Выбрать что-нибудь из нашего списка! Эксперты собрали самые лёгкие и вкусные снеки — их можно без зазрения совести съесть на ночь.
а-да, помимо кефира и яблок существует масса вариантов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Черешня
Самый летний перекус — черешня. Эти ягоды не только насыщают, но и утоляют жажду. То, что нужно для жарких вечеров.
Банан с миндальной пастой
Сытный перекус после тренировки — половинки банана с миндальной пастой (можно и с арахисовой). Главное — не увлечься и не съесть больше, чем нужно.
Киви
Киви содержит витамины и минералы, кроме того, в нём совсем мало калорий. Зрелые плоды очень сладкие, перекусывать ими одно удовольствие.
Фисташки
Пакетик с орешками удобно положить в сумку — вы легко сможете перекусить по дороге домой, если задержитесь на работе (двадцать граммов фисташек содержат чуть больше ста калорий).
Протеиновый смузи
Отличный вариант, если вы поздно вернулись после тренировки. Просто смешайте в блендере протеин с бананом, молоком или водой.
Ягоды годжи
Нет, нам не надоело рассказывать о достоинствах ягод годжи. Горсть этого суперфуда надолго избавит вас от голода. Кроме того, ягоды годжи — это сушёный продукт, то есть все полезные компоненты находятся в максимальной концентрации.
Хлебец с сыром
В одном среднем хлебце содержится около 30—40 калорий. Положите на хлебец кусочек любимого сыра — и у вас получится полезный и натуральный перекус.
Овсянка
Овсянку можно есть не только утром. Если вы проголодались вечером, залейте несколько столовых ложек овсяных хлопьев кипятком и дополните их йогуртом или ягодами. Перекус в пределах 200 калорий готов.
Йогурт
Натуральный йогурт быстро насыщает и почти не содержит калорий. Веганы могут выбрать кокосовый йогурт — сейчас его всё чаще можно встретить в экомагазинчиках в центре города.
Блинчик
Блинчик скорее можно отнести к разделу «то, что осталось после завтрака» — вряд ли вам захочется печь блины на ночь глядя. Но если блинчик остался с утра, он точно спасёт вас от голода. Кстати, цельнозерновые блинчики считаются самыми сытными — в них много клетчатки.
Тыквенные семечки
Если все орехи вам уже надоели, попробуйте тыквенные семечки. Они богаты полезными жирами, не содержат углеводов и мгновенно насыщают.
Читайте также: Названы продукты, укрепляющие сердечно-сосудистую систему
Яйцо
Классика низкокалорийных перекусов — варёные яйца. Да, они вкусны сами по себе, но если добавить к ним листья салата и бальзамик, получится салат не хуже, чем в ресторане.
Что делать, если поздним вечером захотелось перекусить? Выбрать что-нибудь из нашего списка! Эксперты собрали самые лёгкие и вкусные снеки — их можно без зазрения совести съесть на ночь.
а-да, помимо кефира и яблок существует масса вариантов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Черешня
Самый летний перекус — черешня. Эти ягоды не только насыщают, но и утоляют жажду. То, что нужно для жарких вечеров.
Банан с миндальной пастой
Сытный перекус после тренировки — половинки банана с миндальной пастой (можно и с арахисовой). Главное — не увлечься и не съесть больше, чем нужно.
Киви
Киви содержит витамины и минералы, кроме того, в нём совсем мало калорий. Зрелые плоды очень сладкие, перекусывать ими одно удовольствие.
Фисташки
Пакетик с орешками удобно положить в сумку — вы легко сможете перекусить по дороге домой, если задержитесь на работе (двадцать граммов фисташек содержат чуть больше ста калорий).
Протеиновый смузи
Отличный вариант, если вы поздно вернулись после тренировки. Просто смешайте в блендере протеин с бананом, молоком или водой.
Ягоды годжи
Нет, нам не надоело рассказывать о достоинствах ягод годжи. Горсть этого суперфуда надолго избавит вас от голода. Кроме того, ягоды годжи — это сушёный продукт, то есть все полезные компоненты находятся в максимальной концентрации.
Хлебец с сыром
В одном среднем хлебце содержится около 30—40 калорий. Положите на хлебец кусочек любимого сыра — и у вас получится полезный и натуральный перекус.
Овсянка
Овсянку можно есть не только утром. Если вы проголодались вечером, залейте несколько столовых ложек овсяных хлопьев кипятком и дополните их йогуртом или ягодами. Перекус в пределах 200 калорий готов.
Йогурт
Натуральный йогурт быстро насыщает и почти не содержит калорий. Веганы могут выбрать кокосовый йогурт — сейчас его всё чаще можно встретить в экомагазинчиках в центре города.
Блинчик
Блинчик скорее можно отнести к разделу «то, что осталось после завтрака» — вряд ли вам захочется печь блины на ночь глядя. Но если блинчик остался с утра, он точно спасёт вас от голода. Кстати, цельнозерновые блинчики считаются самыми сытными — в них много клетчатки.
Тыквенные семечки
Если все орехи вам уже надоели, попробуйте тыквенные семечки. Они богаты полезными жирами, не содержат углеводов и мгновенно насыщают.
Читайте также: Названы продукты, укрепляющие сердечно-сосудистую систему
Яйцо
Классика низкокалорийных перекусов — варёные яйца. Да, они вкусны сами по себе, но если добавить к ним листья салата и бальзамик, получится салат не хуже, чем в ресторане.
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