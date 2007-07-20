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Раздел: Медицина  
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Ученые выявили плюсы плохого настроения

Ученые выявили плюсы плохого настроенияДурное расположение духа не всегда является минусом.

Эксперты из Канады озадачились вопросом, всегда ли плохое настроение оказывает негативное влияние на деятельность человека. Полученные результаты исследования оказались весьма любопытными. Оказалось, что дурное расположение духа не всегда является минусом. Напротив, люди, находящиеся не в настроении, лучше концентрировались на работе и лучше ранжировали дела по их важности.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на TELEPROGRAMMA.PRO.

При этом хорошее расположение духа, напротив, препятствует концентрации на выполнении работы. Правда, с одной оговоркой. Все вышеизложенное относится лишь к экстравертам. Их антагонистам – интровертам, если они не в духе, сосредоточиться на работе, напротив, становится гораздо труднее.

Американские ученые провели эксперимент, целью которого было выяснить, какое влияние оказывает одиночество на когнитивные способности человека.Эксперты наблюдали за работоспособностью 95 участников. В одну группу вошли интроверты, а в другую – экстраверты. Всем им предложили пройти девять тестов. При проведении эксперимента специалисты влияли на настроение испытуемых.

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Лучшие результаты показали находящиеся не в духе экстраверты. Эксперты отмечают, что плохое настроение нельзя отнести к позитивным факторам и исследование еще не завершено, пишет сайт Argumenti.ru со ссылкой на издание «Известия».
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 Теги: Ученые, настроение

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Сегодня, 19:16 » Автор: Едгар Букмирза
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