Ученые выявили плюсы плохого настроения

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Нидерландские ученые решили выяснить, действительно ли наше настроение зависит от того, светит ли солнышко или льет дождь.

Хорошее настроение – залог крепкого здоровья. Это знает каждый, но не каждый знает, как его создать. С недавних пор известен еще один способ, как можно повлиять на собственное расположение духа. А именно – любители натурального йогурта могут похвастаться хорошим настроением – это стало известно после нового исследования.