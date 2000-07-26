Раздел: Медицина
Медики рассказали, как настроение влияет на питание
Диетологи советуют уменьшить количество быстрых углеводов.
По данным диетологов, 25% людей во всем мире имеют избыточный вес из-за неправильного питания и привычки "заедать" стресс и плохое настроение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Поэтому для того, чтобы сбросить лишние килограммы, не обязательно садиться на жесткие диеты – достаточно скорректировать привычки и рацион, передает Сosmo.
Поэтому важно знать, какие продукты могут ухудшать настроение. Диетологи советуют уменьшить количество быстрых углеводов (сладости, печенье, сухофрукты, фруктовые соки, сдоба и хлеб и др).
Читайте также: Медики узнали, как невкусная еда влияет на настроение
Также следует максимально уменьшить употребление соли и алкоголя. Пейте много воды и проводите время на свежем воздухе. Этого, по словам диетологов, будет вполне достаточно, чтобы естественным образом похудеть.
По данным диетологов, 25% людей во всем мире имеют избыточный вес из-за неправильного питания и привычки "заедать" стресс и плохое настроение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Поэтому для того, чтобы сбросить лишние килограммы, не обязательно садиться на жесткие диеты – достаточно скорректировать привычки и рацион, передает Сosmo.
Поэтому важно знать, какие продукты могут ухудшать настроение. Диетологи советуют уменьшить количество быстрых углеводов (сладости, печенье, сухофрукты, фруктовые соки, сдоба и хлеб и др).
Читайте также: Медики узнали, как невкусная еда влияет на настроение
Также следует максимально уменьшить употребление соли и алкоголя. Пейте много воды и проводите время на свежем воздухе. Этого, по словам диетологов, будет вполне достаточно, чтобы естественным образом похудеть.
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