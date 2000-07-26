Раздел: Медицина
Медики рассказали, полезно ли спать днем
Глава Минздрава сообщила, что наиболее оптимальная и полезная продолжительность дрема составляет около 20-30 минут
Для большинства людей дневной сон полезен. Такая практика довольно распространена в других странах. В некоторых компаниях и университетах даже оборудованы специальные комнаты для дрема, где в течение дня каждый может отдохнуть, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня
Как рассказала на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, ученые отмечают, что дневной сон имеет положительные эффекты на наш организм при нескольких условиях.
Долго днем не спите
Сон днем помогает восстановить концентрацию внимания, производительность и способность фокусироваться на работе. Кроме того, дремота работает как антидепрессант, улучшает настроение и в целом может оказать заряд энергии как после полноценного ночного сна.
Впрочем, важно, чтобы такой отдых не был очень длительным – не более одного часа. Наиболее оптимальная и полезная продолжительность дрема составляет около 20-30 минут. Кроме того, применять сон в качестве отдыха в течение дня лучше в случае, если ночью вы также спите полноценно.
Не нарушайте ночной сон, чтобы не досыпать днем
Если у вас есть нарушения сна в ночное время, ваш организм будет компенсировать это длительным дневным сном. А это может быть вредным для здоровья и негативно влиять на вашу производительность. То есть, если долго спать днем, вы рискуете проснуться с чувством тяжести и инертности, которая может иметь противоположный эффект на вашу работоспособность.
Кроме того, длительная дремота посреди дня может нарушить внутренние часы организма, вызвав своеобразный "сбой". Тогда может нарушиться режим дня, что может стать причиной появления неконтролируемого чувство голода, нарушение сна и недостатка энергии.
Прислушивайтесь к организму
Также стоит быть внимательным к своему организму. Постоянное чувство усталости и сонливости может быть индикатором наличия проблем со здоровьем. Желание вздремнуть может вызываться стрессом, бессонницей, апноэ (одышкой) во сне. Кроме того, некоторые исследования связывают постоянную усталость и сонливость днем с риском появления диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и даже увеличением риска смертности по всем причинам.
Читайте также: Медики рассказали, почему полезно спать с открытым окном
В таком случае, посоветовала Супрун, лучше проконсультироваться с врачом и при необходимости пройти соответствующие обследования.
Для большинства людей дневной сон полезен. Такая практика довольно распространена в других странах. В некоторых компаниях и университетах даже оборудованы специальные комнаты для дрема, где в течение дня каждый может отдохнуть, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня
Как рассказала на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, ученые отмечают, что дневной сон имеет положительные эффекты на наш организм при нескольких условиях.
Долго днем не спите
Сон днем помогает восстановить концентрацию внимания, производительность и способность фокусироваться на работе. Кроме того, дремота работает как антидепрессант, улучшает настроение и в целом может оказать заряд энергии как после полноценного ночного сна.
Впрочем, важно, чтобы такой отдых не был очень длительным – не более одного часа. Наиболее оптимальная и полезная продолжительность дрема составляет около 20-30 минут. Кроме того, применять сон в качестве отдыха в течение дня лучше в случае, если ночью вы также спите полноценно.
Не нарушайте ночной сон, чтобы не досыпать днем
Если у вас есть нарушения сна в ночное время, ваш организм будет компенсировать это длительным дневным сном. А это может быть вредным для здоровья и негативно влиять на вашу производительность. То есть, если долго спать днем, вы рискуете проснуться с чувством тяжести и инертности, которая может иметь противоположный эффект на вашу работоспособность.
Кроме того, длительная дремота посреди дня может нарушить внутренние часы организма, вызвав своеобразный "сбой". Тогда может нарушиться режим дня, что может стать причиной появления неконтролируемого чувство голода, нарушение сна и недостатка энергии.
Прислушивайтесь к организму
Также стоит быть внимательным к своему организму. Постоянное чувство усталости и сонливости может быть индикатором наличия проблем со здоровьем. Желание вздремнуть может вызываться стрессом, бессонницей, апноэ (одышкой) во сне. Кроме того, некоторые исследования связывают постоянную усталость и сонливость днем с риском появления диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и даже увеличением риска смертности по всем причинам.
Читайте также: Медики рассказали, почему полезно спать с открытым окном
В таком случае, посоветовала Супрун, лучше проконсультироваться с врачом и при необходимости пройти соответствующие обследования.
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