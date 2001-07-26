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Раздел: Медицина  
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Диетолог рассказала об основных ошибках при похудении

Диетолог рассказала об основных ошибках при похуденииЭксперт рассказала, какие ошибки часто допускаются при диете

Известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала, какие ключевые ошибки люди часто делают при похудении и почему так делать нельзя. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

"Как вы думаете, какие две ключевые ошибки мы очень часто допускаем при похудении? Раскрываю страшную тайну", - написала в публикации она.

Первая ошибка – это соблюдение правильного питания без регулярных физических нагрузок, а вторая наоборот – занятие спортом без здорового сбалансированного рациона.

"В первом случае, мы разгоняем свой метаболизм, укрепляем иммунитет, улучшаем здоровье и даже прощаемся с лишними килограммами и сантиметрами на талии. Но кожа будет продолжать выглядеть дряблой и не подтянутой, ведь мышцы совсем не в тонусе", - объяснила Светлана.

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А если регулярно тренироваться, но не следить при этом за качеством своего питания, то похудеть не удастся. "Более того, на физические нагрузки мы тратим много энергии, которую нужно обязательно восполнять с помощью полезных пищевых волокон, которых, увы или к счастью, в гамбургере не содержится", - добавила диетолог.
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 Теги: диета, похудение

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Сегодня, 03:14 » Автор: Татьяна Ларина
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